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影／陸配小微未離境 卓榮泰：該執行的對象依法執行

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
繼亞亞後，陸配恩綺昨天離境，但小微至今未訂票返回中國，成逾期居留人口，移民署已證實將強制出境。行政院長卓榮泰（左二）今天表示，該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。記者邱德祥／攝影
繼亞亞後，陸配恩綺昨天離境，但小微至今未訂票返回中國，成逾期居留人口，移民署已證實將強制出境。行政院長卓榮泰（左二）今天表示，該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。記者邱德祥／攝影

繼亞亞後，陸配恩綺昨天離境，但小微至今未訂票返回中國，成逾期居留人口，移民署已證實將強制出境。行政院長卓榮泰今天表示，該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行。

立法院會今天邀請卓榮泰及行政團隊進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對小微尚未離境，未來政府將如何處置。卓榮泰表示感謝內政部移民署、警政署，從上個禮拜以來，在執行公權力上表現非常好，該配合的對象也配合得很好，「至於該執行的對象，內政部自然要依法繼續執行」。

卓榮泰呼籲國人，對台灣產業發展、家庭照顧及勞動人力提供的新住民，應和過去一樣，大家互相關懷、和善相處，感謝大家一起守護民主、和平、繁榮的社會制度及生活方式，這是對台灣圓滿、美好社會的最好方向。

陸配

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