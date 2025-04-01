多縣市社安網「社工助理」被欠薪 立委要求專案勞檢

4月2日是台灣社工日，但台北市社工工會踢爆，社安網計畫准許地方政府聘用在學學生擔任「社工助理」，全台北市卻有17人遇雇主拖欠薪資，經調查發現此現象除台北市外，新北市、南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣，都有社工人員薪資遭拖欠，已形成社安網的「傳承破網」。

全台多個社工工會今天舉辦「社會安全網中的社工勞動破網記者會」。台北市社工職業工會副理事長沈曜逸說，社安網准許聘用社工系所大學部3年級下學期以上，或研究所在學學生，於衛福部核定的縣市社福中心、心理衛生中心、家庭暴力防治中心等任職，原意是增進職場見習與實務體驗，提升社安網人員專業傳承。

不過，傳承制度卻因縣市拖欠薪資，形成破網。沈曜逸表示，全台大專院校師生反應，縣市政府拖欠社工助理薪資，以台北市為例，已收到17位社工助理反應薪資拖欠形況；各縣市拖欠時間，落在10日至1個月間，最長甚至拖欠達2個月，1月份薪資在3月17日才核發，且社工助理反應無果。

另，沈曜逸也說，衛福部明文規定，應給予社工1.5個月年終獎金，但113年工會調查，台北市57名社工，有49%人未領到足額獎金，直至今年，仍有社工陸續向工會反應，所屬單位未落實年終獎金1.5個月規定，北市府沒有嚴加查核，導致社工勞權損失。

立法委員吳沛憶表示，社工築起社會安全網，執行政府法定業務，卻面臨勞動權益損失，尤其社工助理還是學生，政府卻帶頭違法、拖欠薪資，絕不能姑息與寬貸，要求衛福部作為社福體系中央主管機關，應要求縣市落實給薪，勞動部則應開啟專案勞檢，「政府當社工後盾，不能只是口號，中央、地方應該協力關懷社工。」

台北市議員林亮君表示，拖欠薪資問題嚴重，尤其社工助理多是大學學生，政府形同是拿同學的房租、飯錢在執行社福業務，且從學生反應至今，已至少8個月，台北市社會局長官卻毫無所悉，未提出實際作為，可見垂直溝通不良，末梢血液循環已出問題。