影／川普關稅來襲 卓榮泰：會給各產業必要的支持

美國總統川普祭出關稅戰，行政院長卓榮泰表示，台美經貿工作小組的各位首長及成員，向總統做了充分、完整的說明，歸納出三點主要的做法跟原則，就是「政府有準備，風險可控管，對產業有支持」。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，會前接受媒體採訪時被問到有關關稅問題，卓榮泰表示，全世界的地緣政治、經貿秩序，乃至於產業結構、生產鏈的結構，都還在持續的調整當中，這幾個月以來我們一直努力的瞭解跟掌握各種可能情勢的變化，也進行了必要的觀察、研商跟分析，也提出了應對的方案。前天與副院長鄭麗君也率同台美經貿工作小組的各位首長及成員，向總統做了充分、完整的說明，歸納出三點主要的做法跟原則，就是「政府有準備，風險可控管，對產業有支持」。

至於台灣經濟問題，卓榮泰說，台灣的經濟基本面相當的健全，尤其是台灣出口非常強勁，已經連續16個月呈現正面的成長，今年的1、2月，我們出口的數字達到800.2億美元，較去年同期增加了16.8%，成績相當的好，而且未來的趨勢政府密切的觀察當中，至於最近股市的變化跟波動，大家都看得到，股市的變化是全球性的，政府的準備跟因應也是全面性的，政府會針對各種狀況，以及產業的各種不同程度，提出必要的做法。

卓榮泰強調，在可能的各種風險可控的大前提底下，政府會而且已經做足了準備，會針對各個產業不同的程度給予必要的支持，請各產業界能夠放心，主要是國人也能夠安心，大家一起面對國際的局勢，跟政府一起踏穩腳步，安心的向前。