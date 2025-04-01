黃國昌：軍演無法達成威嚇目的 中共推遠兩岸人民距離

中共解放軍今天開始在台灣周邊演訓，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團表達強烈譴責，此舉不僅無法達到威嚇目的，更會把兩岸人民的距離推得越來越遠，台灣有自己的民主法治制度，「我們會透過民主程序加以處理，這種武力的方式，無法解決任何問題。」

根據新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅指出，「今天開始東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，中共利用武力恫嚇台灣，民眾黨團表達強烈譴責，不僅無法達成威嚇目的，也會使人民對中共的反感越來越強烈，只會把兩岸的距離推得越來越遠，「對於這種軍事恫嚇行為，希望中共能夠懸崖勒馬。」

黃國昌強調，民眾黨團不認同中共作為，更無法接受其恫嚇台灣，面對民進黨政府的專制獨裁與破壞法治，台灣有自己的民主法治制度，「我們會透過民主程序加以解決，但是用這種武力的方式，無法解決任何問題。」

民眾黨立委劉書彬則說，如果中共使用北風政策，只會把台灣推得越來越遠，也讓抗中保台的策略繼續發酵，「請中共不要作民進黨最佳戰友。」

針對中共解放軍釋出一連串影片，疑似出現民眾黨前主席柯文哲遭到關押畫面，黃國昌表示，對於中共武力恫嚇的行為，民眾黨團表達強烈譴責，台灣人民也不會屈服，仍然會持續爭取自由民主與人民法治。