【專家之眼】是誰不讓台灣人放假？小人之過也必文

蔡英文有句名言，讓我打從心底敬佩。她說：「勞工是我心裡最軟的一塊。」意指，在所有職業類別當中：法官、醫生、教授、企業家、公務員、軍人、警察等，她最疼愛勞工，勞工是她的心肝寶貝。這句話經過我的一番闡述之後，不知道全國1000萬的勞工朋友聽到這句話，是否同感？

在民進黨的崛起過程中，或許是不謀而合，也或許是師法共產黨，拿手的絕活同樣是「統一戰線」。那麼，什麼是統一戰線？我的理解是：領導、組織並動員所有可用的力量：不管是個人或是團體，比重巨大但是是弱勢的農、工，還有充滿理想和熱情的大學生也都包含在其中，其唯一的目的就是把國民黨拉下台，換自己執政。這一點，跟中共沒兩樣。

根據The Global Economy.com的資料顯示，2023年，在OECD國家中，工時最短的國家是德國，年總工時1342小時，相當於一年只工作168天，這就意味著一年有197天放假（整個歐洲，每年至少都有28天的帶薪假）。而台灣總工時達2020小時，如果放進OECD國家中比較，則排名第二，僅次於墨西哥的2207個小時，遠高於南韓1896小時、日本1607小時，台灣作為過勞島，名不虛傳，難道這樣的結果就是民進黨所說的「勞工是最軟的一塊」？

蔡英文於2016年競選時所提出的六大勞工政見：縮短勞工年總工時、扭轉勞工低薪、支持青年與中高齡就業、立法保護非典型勞動、保障過勞與職災勞工、公平的集體勞資關係。這六大政見，何曾兌現過？沒兌現也就算了，竟然還取消原有的七天假，台灣勞工的悲苦在民進黨上台之後有增無減，難道這就是民進黨上台之後所想要回報給台灣勞工的？

根據主計總處的統計，去年受雇的845萬人中，高達69.2％的人領不到「平均月薪」4.6萬元，該比率創下有統計以來最高。這樣的結果，難道不是對於台灣勞工的過河拆橋？

好不容易，向來支持資方的國民黨一反常態，提出「還假於民」的主張，也就是把原來就有的7天假，例如光復節、教師節、行憲紀念日，還給台灣人民，難道不對了？

就人均所得而言，根據國際貨幣基金組織，台灣人均GDP達到34920美元，而泰國才7750美元，不足一萬，然而，作為已開發國家的台灣勞工待遇，遠遠比不上泰國勞工，泰國的法定節假日就有18天，而台灣才只有11天，泰國勞工還有每年30天帶薪病假，而台灣才給半薪，難道這樣的結果是最愛勞工的民進黨該做的嗎？難道這樣的結果不是證明了前文我所說的「唯一的目的就是執政而已」。

賴政府是怎麼回應「還假於民」的主張的？主管部會內政部長劉世芳說：「目前無共識不宜倉促」，言下之意就是反對。為什麼反對呢？劉世芳的說法是，如果全國放假，「誰去指揮交通」、「誰去維持治安」、「誰去保護國家安全」、「9/28是民進黨黨慶，會有自肥之虞」…...，說得天經地義似的，都是為了台灣人民著想，所以才不放假。

其實，決定能不能放假的人，當然不會是內政部長，這種事情，哪裡是她能決定的？當然是另有其人。

孔子的弟子子夏說「小人之過也必文」，這句話剛好可以在本文做出印證。問題是，「小人之過也必文」是什麼意思？朱熹說：「文，飾之也。小人憚於改過，而不憚於自欺，故必文以重其過」、傅佩榮、楊伯峻都理解為「小人有了過錯，一定加以掩飾」，錢穆則理解為「小人有了過失，必把它來文飾」，以上，大師們的理解可能有誤。我的理解是：「卑鄙無恥之徒，實際上是要加害你、利用你，口頭上卻說是要幫助你、拯救你」，不知道，我這樣的理解，是否是子夏的意思？