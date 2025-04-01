政院將提警察人事條例覆議案 傅崐萁：一定否決掉

「警察人員人事條例」修正案24日送至行政院，明天就是提出覆議的最後期限，行政院長卓榮泰今天宣布，中午將舉行臨時院會，處理覆議案，請朝野立委支持。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰剝奪讓警消退休後能安身立命的條例，國民黨團深表遺憾，只要行政院正式提出之後，立法院一定會把它否決掉。

傅崐萁表示，卓榮泰是國內外史上提出最多覆議案的行政院長，在國外只要是一個責任內閣，覆議案如果被國會否決的話，就應該之所進退、職辭下台，但在台灣，所有的人民看得很清楚，已經沒有責任政治、沒有禮義廉恥，所以閣揆不斷地把國會經冗長討論通過的法案，一再的覆議、一再的當兒戲，不斷地用不理性的方式來踐踏民主的國會。

傅崐萁指出，對於這些在基層守護人民安全、除暴安良、維護社區能夠免於災難的這些警消人員而言，警察人員人事條例讓警消們退休後能夠安身立命，結果卓榮泰卻要剝奪警消們的權利，國民黨團深表遺憾。

傅崐萁強調，只要卓榮泰正式提出覆議案，立法院一定會把它否決掉。