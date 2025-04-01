川普掀關稅戰 卓揆：政府有準備、風險可控管、產業有支持

美國總統川普將對各國祭對等關稅措施，全球貿易不確定性加劇，衝擊台股。行政院長卓榮泰指出，政府已擬定「政府有準備、風險可控管、產業有支持」三項因應原則，會在各種風險可控的大前提下做足準備，針對各種產業不同程度給予必要支持。

立法院會今天繼續邀請卓榮泰及行政團隊進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，媒體問及，川普將對各國提高關稅，政院因應方案為何，是否向美方溝通？

卓榮泰指出，全世界的地緣政治、經貿秩序，乃至於產業結構、生產鏈產業結構，都還在持續調整當中，這幾個月以來，政府一直努力了解、掌握各種可能情勢變化，也進行必要的研商及觀察分析，並提出應對方案，前天他也與副院長鄭麗君率台美工作小組向總統說明。

「我們歸納出三點主要做法和原則，政府有準備、風險可控管、產業有支持。」卓榮泰說，台灣的經濟基本面相當健全，尤其出口非常強勁，已連續16個月正面成長，今年1、2月出口數字更達800.2億美元，較去年同期增加16.8％，成績相當好，也密切觀察未來趨勢中。

至於最近股市變化與波動，卓榮泰指出，股市變化屬全球性的，政府準備與因應也是全面性的，會針對各種狀況及產業的不同程度提出必要作法。

他強調，在各種風險可控的大前提下，政府會且已經做足準備，針對各種產業不同程度給予必要支持，他請各產業界放心，國人也能安心，大家一起面對國際局勢，跟政府一起踏穩腳步，安心向前。