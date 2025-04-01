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卓榮泰：今中午提出警察人事條例覆議案 盼朝野支持

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰。記者劉學聖／攝影

警察人員人事條例」修正案24日送至行政院，明天就是提出覆議的最後期限。行政院長卓榮泰今天宣布，行政院對於任何覆議案，都會在時間許可下審慎且周延研判，本周四因適逢清明連假無法開行政院會，因此今天中午將舉行臨時院會，處理覆議案，請朝野立委支持。

據悉，行政院已於昨日下班前低調通知部會首長，今日中午將舉行臨時院會，盡管覆議案未明列在議程中，但會中已確定要針對警察人事條例第35條第1項第4款、第2項、第3項及第6項等窒礙難行之處，將在呈請總統核可後，移請立法院覆議。

依照憲法增修條文，立法院必於覆議案送達15日內作成決議，沒有在期限內決議的話，原本的法律案、預算案、條約案就會失效。如果立法委員重新審議，全體立委之中，半數以上的立委仍決定維持原案的話，行政院長就必須接受決議。

立法院會1月7日三讀修正「警察人員人事條例」，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得最高增至80%，且能溯及既往，預估未來50年將減少挹注公務人員退休撫卹基金約1082億元，引發行政院不滿，立法院上周一已將修正案送至行政院。

知情人士日前透露，行政院認為修法違反預算法、財政收支劃分法及財政紀律法，不只是造成一般公務人員與警消人員的對立，更是拖垮國家財政、東拼西湊不合體制的做法，因此中央政府更需要透過合法合憲的救濟方式，讓政府運作能夠回到常軌。

立法院 行政院 警察

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