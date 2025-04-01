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美貿易障礙評估報告 點名台灣控管進口汽車、標示豬肉

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普預計4月2日宣布「對等關稅」，美國貿易代表署（USTR）31日公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，再度對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切，同時點名台灣對符合美國規定的汽車設有技術性貿易障礙。圖／本報資料照片
美國總統川普預計4月2日宣布「對等關稅」，美國貿易代表署（USTR）31日公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，再度對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切，同時點名台灣對符合美國規定的汽車設有技術性貿易障礙。圖／本報資料照片

美國總統川普預計4月2日宣布「對等關稅」，美國貿易代表署（USTR）31日公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，再度對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切，同時點名台灣對符合美國規定的汽車設有技術性貿易障礙。

美國貿易代表署每年評估美國對外貿易的障礙，並將報告送交國會。

報告內容指出，台灣在2002年1月成為世界貿易組織（WTO）成員時，採用聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）1958年協議的汽車標準。

報告指出，台灣交通部於2008年4月放寬限量進口美規車，但限量數字卻調降；部分美國車商希望定期引進新款美製車型來促進消費者對自家品牌的興趣，但在台灣卻遭總量管控。

該報告也關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對進口豬肉的萊克多巴胺（ractopamine）最大殘留容許值（MRL）做出規範等作法，指這些做法「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮。」

報告指出，美方已多次向台灣表達關切。

美牛方面，報告提到台灣2021年解除30個月齡以上牛隻的美牛和牛肉產品進口禁令，但台灣尚未解決長期以來對美牛產品的其他貿易障礙，仍以狂牛症（BSE）為由禁止進口牛絞肉、對某些美牛內臟產品實施繁瑣、「沒有科學根據」的進口檢查。

美方持續呼籲台灣依據科學、世界動物衛生組織（WOAH）指引及2009年美台牛肉協議，全面對美牛開放市場。

美國 美牛 豬肉

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