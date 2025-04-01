中共軍演 卓榮泰：一味對外展現武力 非進步國家作為

共軍宣布，為遏止台獨勢力，今起將在台周邊展開聯合演訓。行政院長卓榮泰認為，這也非第一次，國防單位將高度注意，不讓演習影響台灣社會內部及周遭往來得漁船、飛航等通行。他呼籲北京當局，一味對外展現武力，絕非當今進步國家所應該看到的。

卓榮泰今天持續率行政團隊赴立法院進行施政總質詢，會前接受媒體聯訪。

針對中共發動軍演，卓榮泰指出，中共各項演習持續在台灣周邊發生也不是第一次，政府仍然與過去一樣，由國防單位保持高度注意，不讓任何演習影響台灣社會內部，甚至周遭往來漁船、飛航等通行。

卓榮泰續指，在這樣國際經貿情勢變化當中，每個政府都應該持續關懷國家內部的社會安定和人民生活，一味對外展現武力，絕非當今進步國家所應該看到的，如果中共當局能夠有所理解，當然會有助於區域穩定。

他說，政府會朝這個方向，一方面讓國內穩定，一方面讓國際能夠持續注意印太地區、台海和平穩定。