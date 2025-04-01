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美前國安官員：台積電赴美投資降低台灣被出賣風險

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台積電。記者劉學聖／攝影
台積電。記者劉學聖／攝影

對於美中有沒有可能在台灣議題上達成協議，美國白宮前國安會官員托賓（Liza Tobin）31日分析認為，這算是「尾端風險」（tail risk），可能性不大，並認為，在台積電宣布擴大赴美投資之後，讓台灣可以稍微喘口氣。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）31日舉行論壇，討論新的川普政府之下的美中關係。

從美國總統川普任命的官員來看，托賓認為，撇開總統不說，現在的執政團隊，包括國家安全委員會、商業部、貿易代表署等官員，都是與中國大陸脫鉤的強硬派，只會加速與中國大陸在經濟和科技上的脫鉤。

不過，托賓也指出，川普才是美國對中策略的制定者，而川普顯然比他的幕僚更不「鷹派」；托賓認為，雖然美國目前祭出幾項政策，貌似與中國大陸脫鉤，但其中大部分的政策決定其實不必經過總統之手。

美國商會中國中心主任和大中華區副主任王傑（Jeremie Waterman）同意托賓的觀點，認為美中會不會達成協議，未來全要看川普想要什麼。

至於美中有沒有可能在台灣議題上達成協議，甚至違反「台美關係法」和「六項保證」？托賓認為，從川普的談話中可以聽出他關心兩個面向，一是美國有龐大的國防支出，二是貿易逆差，而台灣對美國有很大的貿易順差。

托賓指出，川普非常關心貿易平衡，同時也非常關心美國的國防支出，以及盟友的國防支出，對應GDP的占比；川普企圖重新平衡這些面向，並希望獲得補償，例如川普威脅向台積電的半導體徵收關稅。

托賓說，在關稅的壓力之下，台積電宣布擴大投資美國1000億美元；在川普眼中，他的關稅政策獲得了成功。

托賓認為，面對川普「商業第一」的做事方式，台灣似乎走在正確的方向，也降低台灣被出賣給北京的可能性；不過，托賓認為，還是有風險，但屬於尾端風險，同時美國內部的反彈也非常強健。

台美關係 川普 美國

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