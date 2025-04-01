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反廢死、反戒嚴公投尚未確認議事錄 民進黨團再占議場
國民黨提出反廢死、反戒嚴公投案，立法院會上周逕付二讀，由於尚未確認議事錄，民進黨立委今天持續占據主席台，喊話立法院長韓國瑜召集黨團協商，一行人也在議場內擺放大量手舉牌，並且高喊「大罷免，大成功」、「救民主，顧台灣」等口號。
立法院會上周將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，由於遲遲尚未確認議事錄，民進黨團今天持續發布甲級動員，所有成員上午7時搶先進入議場，由於未見在野黨立委出面阻擋，民進黨立委賴瑞隆、陳亭妃、王世堅等人也順勢坐上主席台。
隨後，民進黨團在場內擺放大量手舉牌，表達「違法會議，表決無效」、「撤回空殼公投」、「沒有協商，沒有開會」、「撤回無效議決」、「撤回詐騙公投」等訴求，同時在議場正中央擺上巨型「罷」字，眾人也高喊「大罷免，大成功」、「救民主，顧台灣」等口號。
立法院會今天邀請行政院長卓榮泰進行施政總質詢，民進黨團連日在議場排班占領主席台，3月21日、25日、28日官員皆未能上台備詢。
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