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紀念日與節日修法 初審通過

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

立法院內政委員會昨初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，但針對哪些日子該訂為紀念日或節日，以及放假，未獲共識，關鍵條文全數保留送朝野協商。此外，外界關注軍公教加薪百分之三何時入帳，政院擬採追加預算因應，與約用人員同步加薪。

節日部分，藍白黨團提案皆主張勞動節、教師節各放假一日；國民黨團提案中也明定十月廿五日台灣光復節放假一日、春節則從小年夜到初三放假五日；民眾黨團提案增訂十二月十八日為國際移民日，應放假一日；高金素梅提案原住民族歲時祭儀依其族別擇定三日放假。

不過，因朝野立委、行政團隊未有共識，民進黨團提議另訂期審議以求完備，暫時不送協商，但在場藍白立委以人數優勢否決。內政委員會召委牛煦庭裁示，相關提案併案保留送協商。

原住民族 節日 藍白

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