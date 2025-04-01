新聞眼／濫用就業安定基金 竟要全民埋單

勞動部就業安定基金濫用爭議不斷，除了被踢爆用在前勞動部長許銘春個人演唱會和沙龍照，還有花近千萬發包特定媒體製作八分鐘勞動節影片，但觀看次數卻慘不忍睹，昨天勞動部說將向行政院爭取編列明年度公務預算並歸墊就安基金，等於重重拿起輕輕放下，最後仍由全民納稅錢埋單。

就業安定基金最重要的目的是透過多元措施穩定與促進就業市場，用以促進國民就業、提升勞工福祉及處理外國人聘僱管理等事務，然而身為基金管理者的勞動部卻肆意揮霍，勞動部去年十一月的職場霸凌案爆出就安基金遭濫用，更被踢爆以就安基金三五六萬為許銘春辦演唱會、勞發署北分署前署長謝宜容用就安基金採購禮盒送禮和裝潢辦公室，宣傳獨厚特定媒體等也用就安基金，就安基金形同勞動部「小金庫」。

根據審計部調查指出，勞動部近五年濫用就安基金七二二四萬，具體指出勞動節形象影片製作、臉書粉絲團經營、喬遷活動、春節紅包袋及三節禮品等各項支出，與就業安定基金支出用途規定關聯性不高，應予收回，但勞動部昨天對此報告的回答是予以尊重，卻未承諾會追討回來，已愧對廣大勞工。

然而最誇張的是，針對濫用就安基金，勞動部的解釋是因為長期公務預算額度不足，才過度依賴就安基金，將向行政院積極爭取足額公務預算，但是就安基金本來就該專款專用，勞動部違反規定挪用在先，現在卻推給公務預算不足，行政院若真給預算歸墊，以後各部會濫用基金，還愁沒理由？