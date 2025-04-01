濫用就安基金 勞部挨批沒想追討

去年勞動部職場霸凌案燒出就業安定基金濫用爭議，據審計部報告指出，就業安定基金高達七二二四萬不符用途，勞動部昨天表示，將向行政院爭取編列明年度公務預算歸墊。立委黃國昌說，翻譯成白話文就是沒打算追討，全民埋單，他痛批勞動部長洪申翰不適格。

審計部查核勞動部及所屬二○二○年至二○二四年就安基金經費，認為勞動部及所屬就安基金辦理勞動節形象影片製作、臉書粉絲團經營、喬遷活動、春節紅包袋及三節禮品等各項支出，與就安基金支出用途規定關聯性不高，應予收回，並修正就安基金二○二四年決算七二二四萬六二五四元，勞動部上周五同意修正。

勞動部常務次長陳明仁昨指出，有關就安基金運用合宜性爭議，有四大肇因，一、勞動部公務預算業務費編列不足，長期勻用就安基金；二、文宣媒體通路採購開口契約適用範圍有待檢討；三、宣導品採購及領用分送未訂定相關規範；四、就安基金管理會及就業安定基金內部管控審核小組運作，未能發揮功能等問題，後續將向行政院爭取編列明年度公務預算並歸墊就安基金。

黃國昌在臉書發文表示，經過他不斷追查，針對就業安定基金遭濫用，勞動部終於出面說明後續處置，然而民進黨高官們浪費七二二四萬元，國人非常關心什麼時候要追回來，勞動部昨天的回應，如果用白話文來說，就是沒有打算追討、全民埋單。

黃國昌指出，洪申翰今年一月聲稱「該啟動要追回的法定程序的，我們就會去做這件事情」，還說不是空洞的承諾，如今看來就是一場大笑話，勞動部不追回前部長許銘春開演唱會、拍攝個人沙龍照的錢，反而在民進黨的場子哭窮、抹黑在野黨，會不會太離譜。

黃國昌認為，洪申翰這種不適格的官員，正是民進黨治國下的縮影，黨內有力派系新潮流違法浪費，吭都不敢吭一聲，最後倒楣的還是全體國人。

立委陳昭姿說，亂花人民的錢再伸手多要一筆補洞，這種吃相難看的政府，預算能不砍嗎？

但有知情人士指出，審計部報告是檢視各項預算是否符合就安基金用途，不符項目須回歸公務預算處理，涉及不法部分已進入司法調查，黃國昌指控毫無依據。