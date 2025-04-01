期限已到 南非逼遷駐處 外交部提協商

南非外交部要求我國駐南非代表處於三月底前完成搬遷，昨天是南非方面要求的最後一天。我外交部表示，已就協議簽署方式等細節提出協商要求，待南非政府回覆，我駐南非代表處於卅一日依然正常運作。

外交部今天將舉行例行記者會，由主管南非事務的亞西及非洲司副司長陳詠博簡報。

南非政府兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞，在雙方磋商之際，南非外交部官方網站片面將台灣代表處名稱「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）；我駐南非的官方網站依然是「駐南非共和國台北聯絡代表處」。

南非不僅要求我方遷館，還試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

外交部表示，我方自去年十月起，持續溝通並了解南非對未來雙邊關係的看法，同時堅守我方絕對不接受片面改變現狀的立場。涉外官員日前表示，若南非一再執迷不悟，台灣將暫停各項合作，嚴審來台簽證甚至經貿反制，全面回應南非破壞台斐雙邊協議的惡意打壓，直到南非方釋出具體善意為止。