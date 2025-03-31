核管法表決戰 綠質疑不敢面對點名、藍批就是在鬧事

朝野立委今天為是否將核電廠運轉執照有效期間延長為60年，展開表決大戰。民進黨立委多次提出點名表決均遭否決，質疑藍白「敢做不敢當」，國民黨立委指開會都有錄影，「舉手一清二楚」，批民進黨就是在鬧事。

立法院教育及文化委員會今天審查核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，提案者均為藍白立委，主張將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年，民進黨反對延長，因此無人提案。朝野雙方在委員會從開會第一分鐘，一路戰到最後一刻。

民進黨立委先是提出程序問題，要求廣泛討論。朝野進入第一次表決，民進黨立委林宜瑾要求點名表決，在朝野同票下，身為會議主席的國民黨籍召委葛如鈞投下反對票。

隨後的散會動議及停止廣泛討論的表決，均以舉手方式進行。朝野2度同票，葛如鈞投下反對票後，封殺民進黨提議。

表決過程中，民進黨立委一一唱名藍白立委，更直呼「害怕被點名」、「不敢被點名」。

經過2個小時的討論後，葛如鈞裁示，若沒有共識就停止討論，條文保留送協商。

為此，朝野立委再度進入表決戰，民進黨立委再度要求點名表決。朝野雙方同票下，葛如鈞投下反對票，改以舉手表決。隨後的停止討論表決，朝野同票，再次由葛如鈞投下關鍵票，條文保留送協商。

會後，民進黨立委范雲、吳沛憶、伍麗華、張雅琳、郭昱晴、林宜瑾、陳秀寳及陳培瑜舉牌抗議，並高喊「敢做不敢當」。

民進黨立委黃捷、王定宇等人也透過社群媒體發文，痛批藍白立委。黃捷說，想重啟核電，但又不想對核安跟核廢負責的藍白立委，為了不想負責任，竟要求表決「不可以把名字記在會議紀錄」。

黃捷並一一點名，國民黨立委葉元之、謝龍介、柯志恩、羅廷瑋、萬美玲、林沛祥，民眾黨立委張啟楷、劉書彬，「請大家好好記住這些名字」，帳一筆一筆都要算的。

民進黨立委王定宇則說，好特別的表決，藍白想重啟核電卻不想對核安、核廢處理負責，竟然可以公開表決「不負責任提案」；藍白要表決「藍白提案重啟核電，但是不可以把藍白立委名字記在會議紀錄」，藍白立委的表現證明，給藍白任何一席立委都是台灣的災難。

對此，葉元之表示，民進黨就是存心作亂杯葛，一下提案散會、一下又提議點名表決，為了點名表決，還要表決。

葉元之說，國民黨主張舉手表決，民進黨就發文製圖造謠，意思是不照著點名表決，是怕留下紀錄，真的是把老百姓當智障在騙，開會都有錄影錄音，舉手一清二楚，「我就舉手了還不算記名？難道我的手不是我的手，我的手是別人的手，看到我舉手也不代表我舉手？」

葛如鈞表示，委員會中也給予充分表達與討論，本來委員會就不做記名投票，但相關討論公開透明，有直播、錄影、拍照，沒有不敢承擔的問題，民進黨就是在鬧事。