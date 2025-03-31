國發基金調查委員會再開會 朝野立委為劉鏡清吵成一團

立法院國發基金調查委員會今天開會，朝野立委意見仍舊分歧，國發會提出投資機制的五大改革措施，強化投資審查機制及加強投資後管理措施。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天舉行第4次全體委員會議，邀請國發會主委、行政院國家發展基金管理會召集人劉鏡清就「國家發展基金投資如興股份有限公司及聯合再生有限公司之決策及監督管理作為」提出專案報告。

不過，民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤、蔡易餘、王義川分別提出會議詢問，質疑議事違反相關規定，並且拿出「違法會議、會議無效」等手舉牌。

吳思瑤表示，民進黨團的態度很清楚，就是立法院不可以違憲，立法院有調查權，但是僅為輔助性，不能為調查而調查，民進黨立委不會調閱相關文件，「我們不會做違法違憲的立委」，更不會為違法違憲的調查背書。

隨後，吳思瑤率領黨籍立委集體離席，擔任會議主席的民眾黨立委黃國昌則邀請國發會上台報告，劉鏡清卻脫口而出「我想要抱歉一下，因為我們黨團認為這是一個違法的會議」，此話一出引來國民黨立委吳宗憲等人抗議，不久後提出臨時提案要求道歉。

吳宗憲主張，立委的職責是監督政府，而不是護航執政黨官員，既然身為國家官員，就不應該黨國不分，「當年我跟民進黨抗議黨國不分，現在更不能容忍執政黨黨國不分」，國發會不是民進黨的投顧公司，劉鏡清也不是執政黨的投顧老師，此話從內閣官員口中說出「極度不妥」。

劉鏡清則說，「我來這裡不求什麼，也犧牲很多身體病痛，只想為國家做一點事情」，自己無心捲入政黨鬥爭，民進黨團擺放相關手板，他也僅是闡述違法會議，「我不認為有什麼錯，但是如果要捲入政治風暴，我願意承擔這個後果」，身在執政團隊也願意為此負責。

隨後，國民黨立委同意撤案，吳宗憲也當場緩頰，劉鏡清是國家人才，不管政治傾向為何，絕對都會予以尊重，只是不同意「我們黨團」這句話。

劉鏡清在進行報告時提及，針對國發基金投資如興與聯合再生案，國發會做出幾個步驟的大調整，主要分為「投資前」、「審議中」、「合約簽訂」、「投資後」與「退場時」，不僅強化投資審查機制，同時加強投資後管理措施。