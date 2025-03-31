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清明節前 蔡英文臉書憶台獨運動者史明

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文今（31日）於臉書發文，透露自己在清明節前上山祭拜悼念台獨運動者史明。取自蔡英文臉書
前總統蔡英文今（31日）於臉書發文，透露自己在清明節前上山祭拜悼念台獨運動者史明。取自蔡英文臉書

前總統蔡英文今（31日）於臉書發文，透露自己在清明節前上山祭拜悼念台獨運動者史明，她說，每年到了這個時候總會特別想起和史明歐吉桑一起吃飯，分享台灣大小事的那段時光；期盼大家能攜手團結，帶著史明的堅毅精神做一位勇敢的台灣人

史明2019年9月20日病逝，享嵩壽103歲。

蔡英文表示，史明一路走來，無論面對多大的挑戰總是不忘初衷，一步一步朝著他想望的那個台灣，意志堅定地向前走去；而史明最常提到的，就是台灣人一定要團結起來，才能抵抗外來的壓迫。

蔡英文表示，只要把史明的話記在心中，就可以在困境中找到堅強的力量。

蔡英文提到，史明教育基金會的朋友們，還帶了「新珍味」的積木模型，並熱情地邀請蔡英文造訪日本東京新珍味史明紀念館，她也非常期待，親自到訪的那一天。

蔡英文表示，上周末剛結束的「大港開唱」，有一句「做一個堂堂正正的台灣人」，許多喜歡音樂的年輕人，都與這句標語合影；她希望，大家能攜手團結，帶著史明歐吉桑的堅毅精神，一起做一位勇敢的台灣人，讓台灣繼續走在民主、自由的道路上，走向世界。

台灣人 史明 蔡英文

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