黃國昌轟勞動部不追討就安基金 知情人士：完全狀況外

民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，勞動部不願追討遭濫用的就業安定基金，顯示勞動部長洪申翰不適格。知情人士批評，審計部報告是檢視各項預算是否符合就安基金用途，不符項目須回歸公務預算處理，涉及不法部分現已進入司法調查，非行政處分可及之處，黃國昌顯然完全狀況外，指控也毫無依據。

勞動部去年11月發生職場霸凌案，事後爆出就安基金遭濫用去辦演唱會、搞裝潢，審計部認定應減列收回。勞動部次長陳明仁稱，為尊重審計部意見，未來將據以向行政院爭取編列115年度公務預算歸墊就安基金。

此舉引發黃國昌不滿，痛批民進黨高官們浪費的7224萬元，勞動部並未回答何時要追回來，翻譯成白話文就是沒打算追討、全民埋單，質疑勞動部長洪申翰過往承諾成為笑話，只會哭窮、抹黑在野黨，「這種不適格官員，正是民進黨治國下的縮影」。

不過，知情人士說明，審計部報告所設定的議題範圍，早與檢調明確分工。該份調查報告，是針對就安基金支用的各種活動是否符合基金設置目的，以及預算操作程序是否有缺失。由於審計部認為許多活動經費使用跟基金用途關聯不高，但也並非毫無關聯或違法使用，所以要求就安基金決算應減列，以爭取公務預算編列歸墊的結論。

該人士說，至於可能涉及不法部分，例如前勞動部長許銘春時期，大量採購紀念品流向成謎，以及涉及霸凌案的前北分署署謝宜容公器私用在辦公室裝設軌道燈，這些都屬於檢調調查範圍，「黃國昌一直拿著審計部的調查，要求勞動部要向許銘春討錢，其實是完全狀況外，也毫無依據。」