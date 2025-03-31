立委三月網路聲量排名 各黨總召分居前三「他」竟第一

大罷免成政壇熱門話題，也引發網路社群討論，網路平台統計立委三月的網路聲量，藍綠白黨團總召分別位居前三名，其中以國民黨立法院黨團總召傅崐萁位居第一，且好評影響力也勝過其他兩人，另外依序是立委徐巧芯、立法院長韓國瑜、立委王鴻薇及翁曉玲等人聲量也都名列前茅。

據「DailyView網路溫度計」平台統計，人物中立委的口碑聲量排行，前十名分別為傅崐萁、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民眾黨立法院黨團總召黃國昌、徐巧芯、韓國瑜、王鴻薇、翁曉玲、民進黨立委沈伯洋、國民黨立委陳玉珍、民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。

其中藍綠白黨團總召剛好位居前三名，傅崐萁、柯建銘、黃國昌三人「網路聲量」分別為75萬8771筆、42萬7321筆、39萬3658筆。「情緒分布」普遍負面大於正面，不過被列為大罷免潮頭號目標的傅崐萁不只聲量第一，負面情緒還是三人中最少、正面情緒也是三人中相對最高；好評影響力不只高於柯建銘、黃國昌，甚至高於韓國瑜、沈伯洋、陳玉珍等人。