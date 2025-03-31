孟加拉領導人喊一中 外交部：謬論無法改變兩岸現狀
孟加拉臨時政府領導人尤努斯日前會晤習近平時提及一中原則。外交部今天表示，任何扭曲台灣主權的說法都無法改變國際公認的兩岸現狀，呼籲孟方對印太和平做出貢獻。
根據中國外交部官網，孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）27至29日訪問北京，並會晤中國國家主席習近平，會後發布聯合新聞稿指出，雙方強調聯大第2758號決議不容挑戰，孟方重申奉行一中原則，台灣是中國不可分割的一部分。
對此，外交部晚間發布新聞稿以「謬論」嚴正駁斥，並重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。
外交部強調，政府將堅定捍衛國家主權與尊嚴，並與理念相近的友好國家共同守護民主自由價值、區域和平穩定與發展。
外交部呼籲孟方以務實與開放態度，加強台孟經貿合作及各領域實質關係，為促進印太區域的民主、和平與繁榮做出積極貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言