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綠宣講再批財劃法 葉元之嗆蘇巧慧：若反對為何不提案？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
財劃法議題持續引發討論，民進黨立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨批評，財劃法修法後，新北人均分最少。國民黨立委葉元之批評，若蘇巧慧真的有意見，為何自己不提案？圖／葉元之提供
財劃法議題持續引發討論，民進黨立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨批評，財劃法修法後，新北人均分最少。國民黨立委葉元之批評，若蘇巧慧真的有意見，為何自己不提案？圖／葉元之提供

財劃法議題持續引發討論，民進黨立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨批評，財劃法修法後，新北人均分最少。國民黨立委葉元之批評，明明修法後人均就提高，可以為市民做更多建設，卻被這樣政治鬥爭抹黑；若蘇巧慧真的有意見，為何自己不提案？

民進黨陸續辦理「人民是頭家」政策宣講會，昨於新北市板橋舉行，蘇巧慧表示，國民黨與民眾黨身為國會多數卻毀憲亂政、癱瘓政府體制，甚至大幅刪減總預算，且修財劃法，導致新北市人均分配款降為全國最低，民眾不能再沉默，應站出來行使公民權。

葉元之批評，蘇巧慧是站著講話不腰疼，不僅不幫忙新北市爭取預算，還阻擋可為新北增加預算的「財劃法」，想選新北市長的人，卻做傷害新北的事，這是多麼惡質的心態。

葉元之指出，財劃法」修正後新北市增加的這筆財源，完全是藍白在修法過程中為新北市民努力爭取的，過程中，新北市6位綠委堅持反對，蘇巧慧也沒有任何版本，結果卻敢說新北市分配太少，是在哈囉？「你蘇巧慧為何不提案爭取？只會為政治鬥爭噴口水嗎？」

葉元之說，蘇巧慧完全沒有貢獻，修法結束後，卻出來炒作「新北市拿得少」，雙標且不負責任，「敢問蘇大立委，是希望新北市一毛錢都不要嗎？」「這樣就是在為新北市民爭取福利嗎？」

葉元之表示，新北市雖然人均分配款全國最低，但是可以分得的金額，已經從人均1.3萬元增加到2.2萬元，而且分配款總增加374億元，可以為新北市民做很多建設，這才是新北市想要的。

葉元之認為，無論如何，「財劃法」修法已經通過，新北市得到了實質資源補助，政治鬥爭或許可以為蘇巧慧提供舞台，但卻無法掩蓋蘇巧慧阻擋新北市爭取建設經費的事實。

民進黨新北黨部執行長高碩呈回應，新北有四百萬人，財劃法修法後卻只增加374億，而立委傅崐萁的花蓮縣只有32萬人，卻大增161億，「這不是亂劃什麼才叫亂劃」？傅主導修法後，新北的人均從「六都最低」變成「全國二十二縣市最低」，更別說過程黑箱作業，因此修法的責任完全在國民黨立委身上。

國民黨立委葉元之。圖／本報資料照片
國民黨立委葉元之。圖／本報資料照片

蘇巧慧 財劃法

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