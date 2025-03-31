批民進黨集體擋核三延役 國民黨：擺爛成漲電價元凶

立法院教育文化委員會今初審「核子反應器設施管制法」第6條條文修正草案，將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年。國民黨今表示，民進黨錯誤能源政策下，錯誤的能源政策已導致電價及國安均產生嚴峻問題，核電延役已成為迫在眉睫的問題，民進黨卻打算擺爛到底，真的很扯。

國民黨表示，國民黨提案修法修正「核子反應器設施管制法」，目的就是讓屏東恆春的核三廠，能繼續延役，保障電價穩定、能源安全，卻看到民進黨立委為了賴政府的集體擺爛，不惜讓電價繼續飆漲。

國民黨質疑，如果民進黨阻擋延役有道理，為何民進黨執政期間狂砸超過四千億元，任內4度調漲電價，漲幅高達42.9%？如果民進黨阻擋延役有道理，為何國際兵推顯示我國的「能源穩定」處於紅燈的「緊急」狀態，風險係數高達0.99？如果民進黨阻擋延役有道理，為何包括美商協會、輝達董事長黃仁勳均不約而同表達擔心台灣供電恐無法滿足AI及半導體需求？

國民黨表示，無論民意或國際友人的擔憂都是具體且真實，但民進黨無法面對全球性對於核電的需求，只能繼續情緒勒索綁架。無論民進黨如何把造謠當遮羞布，都無法改變台灣需要核電延役的事實。

國民黨指出，國際上各國狀況都是支持現有核電延役，因應能源需求，美國、加拿大、法國、日本、韓國、英國、比利時、瑞士、芬蘭等國均採核電延役。高達73%民眾挺核電延役，可見電費漲價已經成為台灣民生問題之痛。此次修法針對核三廠延役，核三廠的所在地，恆春鎮長出席公聽會表態為了國家發展，支持延役。