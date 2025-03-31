劉和然參戰轟卓榮泰：別只會嘴 先搞懂地方需求

民進黨昨在新北市板橋辦「人民是頭家」政策說明會壓軸場，行政院長卓榮泰大酸新北，引發餘波盪漾，引發藍綠互槓。有意投入2026新北市長選戰的副市長劉和然也發文加入戰局，反問卓「新北404萬市民的需求，中央真的有放在眼裡嗎？」

卓榮泰今天下午以「別只會嘴，請先搞懂地方需求」為主題發文，他說，卓榮泰批評侯市長「對中央資源視而不見」，這話真是讓人笑掉大牙！新北市每年繳給中央多少稅收，卻換回多少補助？新北404萬市民的需求，中央真的有放在眼裡嗎？

劉和然說，新北市幅員廣大，因為統籌分配稅款分配不均，很多山區及市區道路整修被迫要分批、分段來施工，無法一次到位，這是事實，也是地方面對的困境。

劉說，「財劃法」25年沒修，嚴重影響地方發展及建設，尤其新北市擁有全台最多的人口，但普通統籌分配稅款及一般性補助款的人均預算卻是六都最低。「財劃法」修法，是希望讓價值觀和制度設計更合理，能夠有公平的資源，幫民眾爭取權益。

劉反批，卓榮泰不常到新北，一來不是關心地方需求，傾聽民意，卻是來搞大罷免。執政黨動員市民，利用大罷免的場合，釋放錯誤的訊息，來掩飾自己執政的毫無作為，這不是把人民當成「頭家」，是把人民當「戇頭」。不了解新北狀況，也不了解基層需要，來之前也不做功課，搞不清楚就亂講，難怪有人說民進黨執政的行政院長真的「一代不如一代」。

「卓院長別再活在選舉時空！」劉和然對卓喊話，請回歸行政院長角色專心國政、關心地方，真正了解民眾需求，這才是最該做的事。