快訊

嘉市議員李奕德癌逝 老父哀痛罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

國史館公開第5批兩蔣日記 記載二戰開始與結束

中央社／ 台北31日電

國史館今天公開第5批兩蔣日記數位檔供外界使用，國史館說，2025年是第二次世界大戰結束80週年，這次開放的兩蔣日記正好分別記載了戰爭的開始與結束。

國史館發布新聞稿指出，兩蔣日記自2023年9月從美國史丹佛大學運回台灣後，國史館就依年代順序整理編目及數位化，因部分年度日記「原本」嚴重破損，為儘早提供應用，改以該年度「抄本」進行整編及數位化作業，並自2024年起按季對外公開。

國史館說，31日開放的兩蔣日記第5批資料，範圍為「蔣中正日記」（1934-1937年）原本1卷、抄本4卷，整編完成計1648件、2732個數位檔，以及「蔣經國日記」（1945-1946年）原本1卷、抄本6卷，整編完成計950件、1733個數位檔。

2025年是第二次世界大戰結束80週年，國史館說，這次開放的兩蔣日記正好分別記載了戰爭的開始與結束。「蔣中正日記」1936年抄本中，提及西安事變發動者張學良與楊虎城，要求蔣中正改變「攘外必先安內」的政策，立即對日抗戰。

1937年7月7日盧溝橋事變爆發，蔣中正於8日記述：「倭寇在盧溝橋挑釁，彼將乘我準備未完之時使我屈服乎」從日記可一窺七七事變後，走向全面抗戰發展歷程。

1945年8月6日及9日美國分別在日本廣島與長崎投下原子彈，亞洲戰事隨之終結。當時蔣經國正在莫斯科參加中蘇談判，「蔣經國日記」1945年抄本8月9日寫道：「美方在日本投擲原子彈，今蘇方又正式參戰，一般推測認為日本即將投降矣」，8月10日記事：「日本今日表示願意無條件投降」。

9月2日，日本在東京灣正式簽署降書，標誌著第二次世界大戰與中日戰爭的軍事衝突正式結束。蔣經國首先想到的是他不幸死於戰爭中的母親毛福梅：「追念我母罹難血債尚未清算，此心慘痛，將永銘心版，畢生不忘。」

1946年12月，蔣經國與弟弟蔣緯國夫婦返鄉安葬毛福梅，蔣經國在日記中提及：「關於先母安葬之事，當以力求簡約為宜，但鄉人對此多不諒解，甚至謂我不孝......葬禮決從鄉俗。」葬禮結束後，蔣經國寫下：「顧家園之殘破，念國步之艱難，於先母喪事之既畢；痛定思痛，悲憤滿懷。撫今追昔，但覺前途茫茫，不知歸程何處矣。」

國史館 日本 蔣經國

延伸閱讀

檢察總長談「偵查不公開」：制度面檢討人的素質、納入外部委員調查

民進黨宣講劍指盧秀燕 卻講不清三大建設中央未補助

國民黨啟動下鄉宣講 林右昌：蔣經國知道會說層次低

金秀賢軍中告白高二金賽綸！ChatGPT辣評情書：像是抒發自己想法的日記

相關新聞

劉和然參戰轟卓榮泰：別只會嘴 先搞懂地方需求

民進黨昨在新北市板橋辦「人民是頭家」政策說明會壓軸場，行政院長卓榮泰大酸新北，引發餘波盪漾，引發藍綠互槓。有意投入202...

黃國昌：勞動部不打算追討就安基金 部長洪申翰不適格

針對就業安定基金遭濫用，勞動部爭取公務預算歸墊。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨高官們浪費的7224萬元，勞動部並...

【重磅快評】看看柯文哲和鍾文智 民進黨司改的大破洞

連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃、民眾黨前主席柯文哲被羈押至今，柯案與鍾案皆涉及政治與金權的爭議，但兩人下場大不同。對賴政...

綠宣講再批財劃法 葉元之嗆蘇巧慧：反對為何不提案？

財劃法議題持續引發討論，民進黨立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨批評，財劃法修法後，新北人均分最少。國民黨立委葉元之批評...

批民進黨集體擋核三延役 國民黨：擺爛成漲電價元凶

立法院教育文化委員會今初審「核子反應器設施管制法」第6條條文修正草案，將核電廠運轉執照有效期間最長40年，延長為60年。...

民進黨團重申違法會議表決無效 綠委議場前排班備戰周二院會

立法院會25日將反戒嚴、反廢死公投案逕付二讀，民進黨團主張會議違法、表決無效，28日更為阻擋院會議事錄確認，提前夜守議場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。