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黃國昌：勞動部不打算追討就安基金 部長洪申翰不適格

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者潘俊宏／攝影

針對就業安定基金遭濫用，勞動部爭取公務預算歸墊。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨高官們浪費的7224萬元，勞動部並未回答何時要追回來，翻譯成白話文就是沒打算追討，而勞動部長洪申翰只會哭窮、抹黑在野黨，「這種不適格的官員，正是民進黨治國下的縮影」。

勞動部去年11月發生職場霸凌案，事後爆出就業安定基金遭濫用，審計部認定應該減列收回。勞動部次長陳明仁今天下午舉行記者會，說明尊重審計部意見，未來將據以向行政院爭取編列115年度公務預算歸墊就安基金。

黃國昌在臉書發文表示，經過他的不斷追查，針對就業安定基金遭濫用，勞動部終於出面說明後續處置，然而民進黨高官們浪費7224萬元，國人非常關心什麼時候要追回來，勞動部卻完全沒有回答，「未來將據以向行政院爭取編列以後年度公務預算歸墊就業安定基金」，如果用白話文來說，就是沒有打算追討、全民埋單。

黃國昌指出，洪申翰今年1月聲稱「該啟動要追回的法定程序的，我們就會去做這件事情」，還說不是空洞的承諾，如今看來就是一場大笑話，勞動部不追回前部長許銘春開演唱會、拍攝個人沙龍照的錢，反而在民進黨的場子哭窮、抹黑在野黨，會不會太離譜。

黃國昌認為，洪申翰這種不適格的官員，正是民進黨治國下的縮影，黨內有力派系新潮流違法浪費，吭都不敢吭一聲，最後倒楣的還是全體國人。

民眾黨立委陳昭姿表示，就業安定基金被拿來舉辦演唱會、裝潢豪華辦公室，勞動部今天給出荒謬的答案，以後只要改列公務預算支出就沒問題，至於已經被花掉的7000多萬元，勞動部說要向行政院爭取預算歸墊，意思就是再從人民的納稅錢補回去，「亂花人民的錢再伸手多要一筆補洞，這種吃相難看的政府，預算能不砍嗎？」

勞動部 民進黨 黃國昌

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