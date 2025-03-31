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軍公教加薪待入帳 政院盼約用人員一併調薪擬提追加預算

中央社／ 台北31日電

總統府已公布中央政府總預算，外界關注軍公教加薪3%何時入帳。知情官員今天說，因約用人員調薪受總預算業務費刪減影響，行政院將追加預算列入考量，希望為所有人一併加薪；軍公教加班費也會隨加薪3%回溯補足。

行政院長卓榮泰去年10月主持經發會委員會延續會議時拍板，政府約僱與約用等人員月薪應高於最低工資1.1倍、約新台幣3萬1449元。

知情官員說，雖然軍公教加薪3%的人事費未被刪減，但約用人員（臨時人員）的薪資是編列在遭大砍的業務費內，因此行政院有將追加預算列入考量，後續待立法院同意多少，再一併處理，希望為所有人一起加薪。

知情官員說，最終是否會提追加預算或提的時間點都還在評估，行政院會做整體綜合考量。

至於因總預算刪減而已遭裁員的約用人員，是否有機會再回到公部門服務。這名官員表示，除非追加預算提的額度夠，有足夠經費的話會再聘用，不過要看行政院提多少、以及立法院通過多少，仍有不確定變數。

針對軍公教加薪以往通常是幾月入帳。這名官員說，基本上只要總統公布，行政院人事行政總處當週就會開始進行試算作業，看每人可以補發多少，算完後會通知主計總處撥款，時間點約落在2、3月。

此外，由於加班費基數是以本俸計算，本俸加薪3%後，加班費也會隨之上升，外界關注1月起已發放的加班費差額是否連帶補足。這名官員說，當然會。

加班費 行政院 軍公教

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