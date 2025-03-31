快訊

好市多熟食區添新品！ 2款人氣台日小吃開賣「百元有找」

14片櫛瓜880元客人傻眼 牛五蔵聲明：虛心致歉「保留法律追訴權」

緬甸強震逾5千死傷…遺屬被迫街頭火化 遺體腐敗「死亡氣味」瀰漫

清明前夕祭史明 蔡英文：攜手團結做勇敢的台灣人

中央社／ 台北31日電

清明節前夕，前總統蔡英文今天說，她到八里山上，和史明說說話；上週末剛結束的「大港開唱」，有一句「做一個堂堂正正的台灣人」，許多喜歡音樂的年輕人，都與這句標語合影。她希望，大家能攜手團結，帶著史明的堅毅精神，一起做一位勇敢的台灣人。

台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）2019年9月20日病逝，享嵩壽103歲。

蔡英文今天透過臉書表示，清明節前夕，她再次到八里山上，和史明說說話。每年到了這個時候，她總會特別想起，和史明一起吃飯，分享台灣大小事的那段時光。也會想起，史明一路走來，無論面對多大的挑戰，他總是不忘初衷，一步一步朝著他想望的那個台灣，意志堅定地向前走去。

她說，史明的一生，都在為台灣的未來奮鬥、打拚。而他最常提到的，就是台灣人一定要團結起來，才能抵抗外來的壓迫。她相信，只要把史明的話記在心中，就可以在困境中找到堅強的力量。

蔡英文說，史明教育基金會還帶了「新珍味」的積木模型，並熱情地邀請她，到日本東京新珍味史明紀念館。「我也非常期待，親自到訪的那一天。」

蔡英文表示，上週末剛結束的「大港開唱」，有一句「做一個堂堂正正的台灣人」，許多喜歡音樂的年輕人，都與這句標語合影。她希望大家能攜手團結，帶著史明的堅毅精神，一起做一位勇敢的台灣人，讓台灣繼續走在民主、自由的道路上，走向世界。

台灣人 史明 蔡英文

延伸閱讀

【重磅快評】看看柯文哲和鍾文智 民進黨司改的大破洞

被控想洩戰時糧站地圖 翁曉玲：蔡英文公開視察也是？

日媒指蔡前總統訪日受阻 陸駐日使館：蔡英文何許人也？世上盡人皆知

蔡英文疑2024年訪日受阻 全為大陸水產禁令？日外相回應

相關新聞

【重磅快評】看看柯文哲和鍾文智 民進黨司改的大破洞

連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃、民眾黨前主席柯文哲被羈押至今，柯案與鍾案皆涉及政治與金權的爭議，但兩人下場大不同。對賴政...

「紀念日及節日實施條例」完成初審 關鍵條文全送協商

立法院內政委員會今天初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，儘管朝野立委針對哪些日子該訂為紀念日或節日，以及是否放假未獲共...

翁曉玲索資卓揆要先把關 黃國昌酸：自家權貴卻不敢動

行政院長卓榮泰日前下鄉宣講時，公開點名國民黨立委翁曉玲跟部會要資料要他核准才能給。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天舉出多個...

花蓮地震激出愛心 去年公益勸募逾78億元 創歷年最高

衛福部公布113年勸募統計，一整年許可勸募活動以及實募金額高達78億元，大幅成長43.39%。衛福部社會救助及社工司副司...

檢察官也不知道？ 鍾文智1月受邀到香港...檢方同意暫解限制出境

連一鮑魚前負責人鍾文智犯證券交易法、洗錢罪，刑期累計30年5月定讞，卻在最高法院宣判後「失蹤」，立法委員黃國昌爆台灣高等...

黃國昌：勞動部不打算追討就安基金 部長洪申翰不適格

針對就業安定基金遭濫用，勞動部爭取公務預算歸墊。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨高官們浪費的7224萬元，勞動部並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。