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民進黨團重申違法會議表決無效 綠委議場前排班備戰周二院會
立法院會25日將反戒嚴、反廢死公投案逕付二讀，民進黨團主張會議違法、表決無效，28日更為阻擋院會議事錄確認，提前夜守議場並布置封條，透過占據主席台杯葛議事。明日朝野將於立法院會再度交鋒，民進黨團已派黨團幹部排班守在議場前備戰。
民進黨團因不滿立法院會25日在表定開會時間結束後，通過由藍白立委提案，將反廢死及反戒嚴公投案逕付二讀，質疑會議違法、非法表決，已行文刑法院長韓國瑜要求召開朝野協商，並主張在未有協商結論前，該次會議議事錄應不予確定。
今天陰雨綿綿，民進黨團書記長陳培瑜、副幹事長林楚茵下午便抵達議場前展開排班。據了解，民進黨團明天依舊拂曉出擊，並堅持原先主張，要求韓國瑜盡速召集朝野協商，且在未有協商結論前，該次會議議事錄應不予確定。
林楚茵也在社群平台Threads上發文表示，「濕濕冷冷，守護台灣的心炙熱，顧好議場，不讓國民黨違法開會，議場外二階連署靠大家，大罷免大成功。」
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