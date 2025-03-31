【重磅快評】看看柯文哲和鍾文智 民進黨司改的大破洞

連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃、民眾黨前主席柯文哲被羈押至今，柯案與鍾案皆涉及政治與金權的爭議，但兩人下場大不同。對賴政府而言，柯案與鍾案不僅是司法衝擊，更是政治危機，人民還能信賴民進黨所謂的司法改革嗎？

前總統蔡英文初上任時發表就職演說，司法改革的劇本曾獲得最熱烈掌聲，由她擔任召集人的司改國是會議甚至提出超過300項決議，當時就被學者預言如「放天燈」，可能一閃即逝，蔡英文卸任總統後，多數民調皆不滿意司改結果；賴清德總統在2024年大選期間曾坦言，「蔡英文推動司法革新，離民眾滿意目標還有一段很遠的路要走」，他曾允諾透過常設性機制來落實司改。如今看來，民進黨的「司改天燈」不如預期，甚至更加黯淡。

柯文哲因京華城改建案、政治獻金等案遭羈押至今，已成標準的政治案件。柯案的核心爭點在於是否利用職權為特定財團謀利，並涉及收賄與圖利行為。案件自去年8月爆發以來，北檢與特定媒體多次「唱雙簧」，民眾黨及柯粉不斷控訴檢調辦案的正當性，質疑追殺柯文哲成為賴清德總統第一份司改成績單。即使醫師出身的柯妻陳佩琪多次陳情柯文哲健康亮紅燈，柯仍無法保外就醫；北所今天也重申，以「最嚴謹標準」看待柯文哲健康，經向本人確認後，柯「身體並無不適」。

鍾文智則是重大經濟犯罪，因炒作多檔台灣存託憑證（TDR）套利4.7億元。令人震驚的是，鍾文智在累計刑期30年5月定讞後，放棄1億元保金潛逃，原因竟是法官「秘密」撤銷其電子監控措施。鍾文智影響力縱橫政商界，他的律師群具有大法官、司改委員等顯赫資歷，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天更點名，民進黨立委蔡易餘、前立委余天幫忙推動修法除罪，民進黨立委鍾佳濱、王義川更在國會公然護航，司法院與民進黨成為鍾文智打手，堪稱世紀司法大醜聞。

民進黨高舉司法改革大旗，但無論柯案或鍾案，都難以平息外界對於政治干預的質疑。民眾黨指控，民進黨政府利用司法打擊異己；中廣前董事長趙少康直言，現在台灣最後悔的人就是柯文哲，如果當初答應擔任副總統，現在什麼事情都沒有了。

鍾文智棄保潛逃則暗藏太多「巧門」，不僅重擊司法威信，更狠狠打臉讓民進黨的「反貪腐」承諾。尤其在柯案爭議尚未平息之際，鍾案的荒誕發展更加深社會大眾對司改的質疑。

民進黨自2016年重返執政以來，司法改革就成為政治提款機，網友過去常戲稱「法院是國民黨開的」，但多起重大爭議司法案件的發展，網友現在調侃「法院是執政黨開的」。柯案與鍾案成為民進黨司改大秀的負面教材，司法正義蕩然無存，司改彷彿成為政治、權力與司法交錯結合的怪物。

民進黨的司法改革過於強調意識形態，卻忽略執行層面的細節與資源配置，柯案與鍾案的失控，正是這種畸形發展的結果，嘴巴改革喊得響亮，實際執行卻漏洞百出，亡羊補牢卻往往愈補愈大洞。賴政府要重建人民對司法的信賴，必須正視司改的結構性缺陷，而非視為政治鬥爭的工具，否則類似案件只會層出不窮，讓司法改革淪為一場笑話。