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「核能延役」法案朝野歧見大 全案過初審交付協商

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，民進黨立委於會後群起抗議，表達不滿。記者李成蔭／攝影
國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，民進黨立委於會後群起抗議，表達不滿。記者李成蔭／攝影

立法院教育及文化委員會今天初審「核子反應器設施管制法」修正草案，國民黨立委林沛祥等人提出修正動議，盼能加速讓法案出委員會，逐條審查期間，多位立委也聚焦國內用電、核安及核廢料貯存等面向，藍綠白立委多次爭鋒相對，最後因朝野歧見大，無法達成共識，全案保留送出委員會交付朝野協商。

國民黨力推「非碳家園」、「核電延役」，眾多國民黨立委提出修正「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，民眾黨團也提出黨團版本，共計10個版本，大多都盼透過修法讓核電廠運轉執照延長，並放寬到只要執照有效期屆滿前申請延役即可，法案於今教文委員會排審。

民進黨立委們於會議開始沒多久，即要求「廣泛討論」，立委張雅琳批評，國民黨當初建設是為反攻大陸，不求在台灣長治久安，所以有無按照當時安全標準建設，一直是專家所質疑的；立委吳沛憶也說，現在核一核二核廢料都還在燃料池，更何況也沒找到最終處置場，細看各委員版本，很多沒有規範有效期多久前申請，非常不負責任。

民眾黨立委張啓楷表示，核電是世界趨勢，只有民進黨在緊抱神主牌，還汙名化核電，且現在還有核廢料要處理，政府也應規畫，怎麼會將責任推給在野黨？國民黨立委葉元之則說，大家都搞錯情況，國民黨提案修法並非要立即恢復核能，而是讓政府有彈性可以運用，最終還是要台電評估、確保核安、社會共識都有才能延役。

進入逐條審查階段後，民進黨立委仍對法案有眾多不滿及質疑，也認為既然還沒確認安全，又為何要討論？核安會主委陳明真表示，現在難以評估要更換設備、審核等需要多少時間，仍有太多變數，也沒辦法承諾說台電申請就能核准，且要不要使用還是在於經濟部及台電；兩單位都說沒有缺電問題，且綠電成本大幅下降。

法務部與會代表則從法制面回應，核安審查是在母法授權的「審查辦法」第十六條規定，因此即便核管法第六條修法通過，審查辦法也要配合修正才能進行；這涉及多面向專業問題，也需要核安會實證，這要多層次討論，建議應先由主管機關核安會評估及草擬條文。

經討論，朝野黨團及政府相關單位都無共識，教文會召委葛如鈞建議第六條停止討論，含修正動議一同送院會協商處理，最後表決七比七，葛裁示初審通過，除立委徐欣瑩版本外，其他版本都全部審查完竣，送交院會討論前須先經朝野黨團協商。

立法院教文委員會今天排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，國民黨召委葛如鈞批評民進黨行政與立法都沒提出草案版本，特別拿著計時器希望民進黨為了台灣的能源電力把握最後機會提案。記者潘俊宏／攝影
立法院教文委員會今天排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，國民黨召委葛如鈞批評民進黨行政與立法都沒提出草案版本，特別拿著計時器希望民進黨為了台灣的能源電力把握最後機會提案。記者潘俊宏／攝影
為讓核電廠能在安全無虞情況下延役，國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案。記者李成蔭／攝影
為讓核電廠能在安全無虞情況下延役，國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案。記者李成蔭／攝影

國民黨 核廢料 核電

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