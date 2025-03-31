國民黨提案加放五天假！朝野激辯卡關送交黨團協商

立法院內政委員會31日續審《紀念日及節日實施條例草案》，國民黨主張恢復五天國定假期，並提出多項新增紀念日與放假日建議，不過，經過一整個上午的討論，朝野對於紀念日與節日的增減、是否放假及施行日期等關鍵條文仍無共識，最終保留送交黨團協商。

早在本月26日，內政委員會已展開逐條審查，但多數爭議條文保留，31日會議唯一達成共識處，為條例的立法目的，為彰顯紀念日及節日特殊意義，並規定放假日期及舉行慶祝或紀念活動，以紀念國家發展歷史、傳承各族群民俗及促進多元文化發展，特制定紀念日及節日實施條例。

談及哪些日期該列入紀念日，國民黨立委牛煦庭代表國民黨團提出修正動議，新增原住民族抵抗日、八二三紀念日、台灣光復暨古寧頭大捷紀念日，應新增三天放假日；民進黨立委黃捷提議，增訂3月24日因為總統首度民選，應訂為國家主權日，而5月24日為婚姻平權紀念日等。

節日部分，國民黨團提案中明定，10月25日台灣光復節放假一日、春節則從小年夜到初三放假五日，讓小年夜彈性放假後無須補班；另外，民眾黨團提案增訂12月18日為國際移民日應放假；國民黨立委丁學忠主張農曆3月23日訂為媽祖誕辰日；高金素梅則提案，原住民族歲時祭儀依族別擇定三日放假。

條例的實施日期也存在分歧，國民黨團提案，條例應從公布日施行。不過，內政部部長劉世芳回應，行政院人事總處須於前一年中旬預告軍公教行事曆，若此次放假日有異動，實施應延至次年；勞動部亦強調須給予民間企業調整時間。

討論至中午，朝野仍在紀念日與節日定義、放假天數及施行時間等條文陷入僵局，民進黨提案擇期再審遭國民黨、民眾黨及無黨籍立委以7票否決，召委牛煦庭裁示，因無共識，將草案保留並送黨團協商。

民進黨立委李柏毅對此程序提出異議，反對逕送協商，經再次表決，仍因票數仍不足，異議未被採納。