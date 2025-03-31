快訊

鍾文智落跑怎究責？ 高院受命法官陳勇松、審判長邱忠義送法評會

僅認交往1年！金秀賢揭斷聯金賽綸始末 淚訴「她很痛苦但已有新男友」

陸配恩綺離境期限將屆 率先現身松機將搭「這班飛機」

國民黨提案加放五天假！朝野激辯卡關送交黨團協商

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國民黨推動「紀念日及節日實施條例」立法，國民黨立法院內政委員會召委牛煦庭(中)表示，朝野無共識將面臨一個月的協商冷凍期，但本會期一定會完成三讀。圖／牛煦庭辦公室提供
國民黨推動「紀念日及節日實施條例」立法，國民黨立法院內政委員會召委牛煦庭(中)表示，朝野無共識將面臨一個月的協商冷凍期，但本會期一定會完成三讀。圖／牛煦庭辦公室提供

立法院內政委員會31日續審《紀念日及節日實施條例草案》，國民黨主張恢復五天國定假期，並提出多項新增紀念日與放假日建議，不過，經過一整個上午的討論，朝野對於紀念日與節日的增減、是否放假及施行日期等關鍵條文仍無共識，最終保留送交黨團協商。

早在本月26日，內政委員會已展開逐條審查，但多數爭議條文保留，31日會議唯一達成共識處，為條例的立法目的，為彰顯紀念日及節日特殊意義，並規定放假日期及舉行慶祝或紀念活動，以紀念國家發展歷史、傳承各族群民俗及促進多元文化發展，特制定紀念日及節日實施條例。

談及哪些日期該列入紀念日，國民黨立委牛煦庭代表國民黨團提出修正動議，新增原住民族抵抗日、八二三紀念日、台灣光復暨古寧頭大捷紀念日，應新增三天放假日；民進黨立委黃捷提議，增訂3月24日因為總統首度民選，應訂為國家主權日，而5月24日為婚姻平權紀念日等。

節日部分，國民黨團提案中明定，10月25日台灣光復節放假一日、春節則從小年夜到初三放假五日，讓小年夜彈性放假後無須補班；另外，民眾黨團提案增訂12月18日為國際移民日應放假；國民黨立委丁學忠主張農曆3月23日訂為媽祖誕辰日；高金素梅則提案，原住民族歲時祭儀依族別擇定三日放假。

條例的實施日期也存在分歧，國民黨團提案，條例應從公布日施行。不過，內政部部長劉世芳回應，行政院人事總處須於前一年中旬預告軍公教行事曆，若此次放假日有異動，實施應延至次年；勞動部亦強調須給予民間企業調整時間。

討論至中午，朝野仍在紀念日與節日定義、放假天數及施行時間等條文陷入僵局，民進黨提案擇期再審遭國民黨、民眾黨及無黨籍立委以7票否決，召委牛煦庭裁示，因無共識，將草案保留並送黨團協商。

民進黨立委李柏毅對此程序提出異議，反對逕送協商，經再次表決，仍因票數仍不足，異議未被採納。

原住民 國民黨 民進黨

延伸閱讀

「紀念日及節日實施條例」完成初審 關鍵條文全送協商

盼51勞動節送大禮 藍拚修法還5天假

打破35：0窘境 8綠委罷免案進入二階連署

國定假日放不放？ 朝野立委沒共識31日續審查

相關新聞

「紀念日及節日實施條例」完成初審 關鍵條文全送協商

立法院內政委員會今天初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，儘管朝野立委針對哪些日子該訂為紀念日或節日，以及是否放假未獲共...

翁曉玲索資卓揆要先把關 黃國昌酸：自家權貴卻不敢動

行政院長卓榮泰日前下鄉宣講時，公開點名國民黨立委翁曉玲跟部會要資料要他核准才能給。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天舉出多個...

「核能延役」法案朝野歧見大 全案過初審交付協商

立法院教育及文化委員會今天初審「核子反應器設施管制法」修正草案，國民黨立委林沛祥等人提出修正動議，盼能加速讓法案出委員會...

柯文哲痛到每天8顆止痛藥 蘇一峰氣：要腎衰竭才處理？

民眾黨前主席柯文哲因血尿、疼痛、嘔吐等狀況前天深夜由北所戒護送醫，但因未達留院標準，不到兩小時便又返回看守所。胸腔內科醫...

產後免費心理諮商5月上路 衛福部：坐月子起有二次機會

衛福部規畫今年推出孕產婦諮商計畫，未來產檢時就能為新手媽媽把關憂鬱，包含各種心理諮商，新政策將於5月上路，讓生產後的媽媽...

卓榮泰酸新北餘波盪漾 綠黨部反擊江怡臻論述是自相矛盾

民進黨昨在新北市板橋辦「人民是頭家」政策說明會壓軸場，行政院長卓榮泰大酸新北，引發餘波盪漾，藍營議員江怡臻今批卓榮泰在宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。