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翁曉玲索資卓揆要先把關 黃國昌酸：自家權貴卻不敢動

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林俊良／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者林俊良／攝影

行政院長卓榮泰日前下鄉宣講時，公開點名國民黨立委翁曉玲跟部會要資料要他核准才能給。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天舉出多個例子，指卓榮泰與民進黨團嘴巴上喊抗中保台，對自家權貴出賣國家利益卻是動都不敢動，質疑限制立委索資的目的，是「為了遮醜怕難看」。

翁曉玲日前總質詢時，詢問卓榮泰「戰時民生必需品配售站」相關事宜惹議。卓榮泰日前在新北場「人民是頭家」政策宣講會時公開表示，翁曉玲的要求已跨越國安紅線，翁索取任何國安相關資料，須經行政院核定才能送出。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黃國昌受訪時表示，政府想要抗中保台，那就請做一點實事，民進黨嘴巴上喊抗中保台，然而針對出賣國家利益，只要是自家權貴，卻是動都不敢動，例如科學城物流落入紅色資本，從沒看到行政院長卓榮泰震怒，「因為股權買賣在民進黨中央喬事，主持會議的人叫做洪耀福。」

黃國昌再指，國軍防彈背心使用中國劣質品，國防部事後也沒有究責，表面上僅說時效已過，「因為搞事的公司董事長，就是小英之友會的會長」，更不要講如興跟聯合再生公司，把納稅人的錢拿到中國胡搞瞎搞。

黃國昌強調，民眾黨支持守護國家安全，但不像民進黨選擇性執法，甚至拿大砲打小蝦米，「真正的怪獸長的是綠色，所以屁都不敢吭一聲。」

另外，卓榮泰先前點名國民黨立委翁曉玲，索取資料一律要先送行政院核定，黃國昌則表示，台灣是一個法治國家，訂有國家機密保護法，如果有任何機密文書，政府就依照規定核定，不過目前在國會問政最大的問題，就是根本沒有被列為機密的文件，「行政部門為了逃避監督，說不給就不給，甚至不用附上裡由，政府就是不給。」

黃國昌舉例，自己最近質詢勞動部長洪申翰，針對就業安定基金被濫用7200多萬元，勞動部聲稱有函覆審計部說明結果，結果勞動部到現在就是不提供報告，即使沒有列為國家機密，政府說不給就是不給，「這就是現在的民進黨政府，為了遮醜怕難看。」

黃國昌也說，如果按照卓榮泰的標準，什麼資料通通都不要給，國家機密保護法形同具文，直接丟到垃圾桶就好，「只要牽涉民進黨的醜字，通通都不要給，反正立法院也不能做什麼，完全拿他們完全沒有皮條。」

有關陸配「小微」和「恩綺」涉及武統言論遭限期離境，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨嘴巴上喊抗中保台，自家權貴出賣國家利益卻是動都不敢動，例如科學城物流落入紅色資本、國軍防彈背心使用中國劣質品，政府不只是選擇性執法，更是拿大砲追殺小蝦米。

「小微」和「恩綺」先前發布影片，由於涉鼓吹武統言論，移民署分別廢止依親居留許可、管制5年不得再申請依親居留，並且廢止長期居留許可，限期兩人在31日前離境。內政部長劉世芳上午受訪時說明，其中1人已經訂好機票，另外1人則是還在在猶豫不決。

卓榮泰 民進黨 黃國昌

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