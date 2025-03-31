卓榮泰酸新北餘波盪漾 綠黨部反擊江怡臻論述是自相矛盾

民進黨昨在新北市板橋辦「人民是頭家」政策說明會壓軸場，行政院長卓榮泰大酸新北，引發餘波盪漾，藍營議員江怡臻今批卓榮泰在宣講「公然造謠」，質疑在場的立委蘇巧慧「裝傻」。對此，新北市黨部說，江怡臻身為國民黨發言人和新北議員，論述竟然如此自相矛盾。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，國民黨議員既然都知道新北市人均預算最低，為何國民黨強行通過的財政劃分法修法中，還要讓新北從原本的六都最低，變成全國最後一名？

高碩呈表示，財劃法修法後，傅崐萁的花蓮縣暴增161億元，而連江縣人均分配款項23萬元，變成新北的十倍。新北市有400萬人，是全國人口最大城市，朱立倫主席當過新北市長，現任市長侯友宜更是國民黨的總統候選人，卻被國民黨如此對待，這要新北人情何以堪？

高強調，根據財政部資料，國民黨惡修財劃法，明年將可能導致民眾的育兒津貼、公托補助、租金補助等福利措施面臨大縮，在野黨濫刪濫凍國家總預算，更直接影響包括AI發展、硬體建設等國家競爭力，呼籲擔心台灣未來發展的民眾站出來，罷免不適任的國民黨立委，將憂心化為具體行動，恢復國會秩序，讓國家繼續前進。