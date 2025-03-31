「紀念日及節日實施條例」完成初審 關鍵條文全送協商

立法院內政委員會今天初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，儘管朝野立委針對哪些日子該訂為紀念日或節日，以及是否放假未獲共識，最終關鍵條文全數保留送朝野協商。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，朝野有意將其提升為法律位階。

立法院內政委員會上周審議時，已有共識將草案名稱訂於「紀念日及節日實施條例」，並確認條例主管機關為內政部，也確認若紀念日、節日放假日遇到假日，應予補假，調整放假及補行上班日期，除其他法令另有規定者外，由目的事業主管機關調移並公告之。

今天朝野再度協商時達成共識，為彰顯紀念日及節日特殊意義，並規定放假日期及舉行慶祝或紀念活動，以紀念國家發展歷史、傳承各族群民俗及促進多元文化發展，特制定「紀念日及節日實施條例」。

關鍵條文部分，包括哪些日子該訂為紀念日時，朝野立委主張各異。牛煦庭代表國民黨團提出的修正動議，新增原住民族日、823紀念日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日；民進黨立委黃捷也提議增訂5月24日為婚姻平權紀念日等。

節日部分，國民黨團、民眾黨團提案中，都主張勞動節、教師節各放假1日；國民黨團提案中也明定，10月25日台灣光復節放假1日、春節則從小年夜到初三放假5日；民眾黨團提案增訂12月18日為國際移民日，應放假1日。

此外，高金素梅提案原住民族歲時祭儀依其族別擇定3日放假。國民黨立委丁學忠主張農曆3月23日訂為媽祖誕辰日。

此外，修法後實施日期，國民黨團認為應「自發布日」施行。劉世芳說明，行政院人事總處會在前一年依照紀念日及節日實施辦法，訂出下一年的全台公教人員放假日，民間企業也會作為參考，新法實施應該自下一年才有辦法實施。

討論期間，朝野立委、行政團隊未有共識，民進黨黨團提議另訂期審議以求完備，暫時不送協商，但在場藍白立委以人數優勢否決。

內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭裁示，勞工放假不能等，法案仍要往前走，相關提案併案保留協商；紀念日及節日實施條例草案今日已併案審查完竣，提報院會討論前須經黨團協商。