快訊

鍾文智落跑怎究責？ 高院受命法官陳勇松、審判長邱忠義送法評會

僅認交往1年！金秀賢揭斷聯金賽綸始末 淚訴「她很痛苦但已有新男友」

陸配恩綺離境期限將屆 率先現身松機將搭「這班飛機」

聽新聞
0:00 / 0:00

「紀念日及節日實施條例」完成初審 關鍵條文全送協商

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院內政委員會今天繼續審查「紀念日及節日實施條例」，休息時間，朝野立委繼續協商。現行國定假日是根據內政部「紀念日及節日實施辦法」進行，立委期盼推動法制化，分別提出26個版本，主張增加5至11天放假日。記者林俊良／攝影
立法院內政委員會今天繼續審查「紀念日及節日實施條例」，休息時間，朝野立委繼續協商。現行國定假日是根據內政部「紀念日及節日實施辦法」進行，立委期盼推動法制化，分別提出26個版本，主張增加5至11天放假日。記者林俊良／攝影

立法院內政委員會今天初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，儘管朝野立委針對哪些日子該訂為紀念日或節日，以及是否放假未獲共識，最終關鍵條文全數保留送朝野協商。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，朝野有意將其提升為法律位階。

立法院內政委員會上周審議時，已有共識將草案名稱訂於「紀念日及節日實施條例」，並確認條例主管機關為內政部，也確認若紀念日、節日放假日遇到假日，應予補假，調整放假及補行上班日期，除其他法令另有規定者外，由目的事業主管機關調移並公告之。

今天朝野再度協商時達成共識，為彰顯紀念日及節日特殊意義，並規定放假日期及舉行慶祝或紀念活動，以紀念國家發展歷史、傳承各族群民俗及促進多元文化發展，特制定「紀念日及節日實施條例」。

關鍵條文部分，包括哪些日子該訂為紀念日時，朝野立委主張各異。牛煦庭代表國民黨團提出的修正動議，新增原住民族日、823紀念日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日；民進黨立委黃捷也提議增訂5月24日為婚姻平權紀念日等。

節日部分，國民黨團、民眾黨團提案中，都主張勞動節、教師節各放假1日；國民黨團提案中也明定，10月25日台灣光復節放假1日、春節則從小年夜到初三放假5日；民眾黨團提案增訂12月18日為國際移民日，應放假1日。

此外，高金素梅提案原住民族歲時祭儀依其族別擇定3日放假。國民黨立委丁學忠主張農曆3月23日訂為媽祖誕辰日。

此外，修法後實施日期，國民黨團認為應「自發布日」施行。劉世芳說明，行政院人事總處會在前一年依照紀念日及節日實施辦法，訂出下一年的全台公教人員放假日，民間企業也會作為參考，新法實施應該自下一年才有辦法實施。

討論期間，朝野立委、行政團隊未有共識，民進黨黨團提議另訂期審議以求完備，暫時不送協商，但在場藍白立委以人數優勢否決。

內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭裁示，勞工放假不能等，法案仍要往前走，相關提案併案保留協商；紀念日及節日實施條例草案今日已併案審查完竣，提報院會討論前須經黨團協商。

原住民族 國民黨 節日

延伸閱讀

盼51勞動節送大禮 藍拚修法還5天假

打破35：0窘境 8綠委罷免案進入二階連署

國定假日放不放？ 朝野立委沒共識31日續審查

紀念日與節日修法再等等 立法院激辯近6小時仍卡關

相關新聞

「紀念日及節日實施條例」完成初審 關鍵條文全送協商

立法院內政委員會今天初審通過「紀念日及節日實施條例」草案，儘管朝野立委針對哪些日子該訂為紀念日或節日，以及是否放假未獲共...

翁曉玲索資卓揆要先把關 黃國昌酸：自家權貴卻不敢動

行政院長卓榮泰日前下鄉宣講時，公開點名國民黨立委翁曉玲跟部會要資料要他核准才能給。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天舉出多個...

「核能延役」法案朝野歧見大 全案過初審交付協商

立法院教育及文化委員會今天初審「核子反應器設施管制法」修正草案，國民黨立委林沛祥等人提出修正動議，盼能加速讓法案出委員會...

柯文哲痛到每天8顆止痛藥 蘇一峰氣：要腎衰竭才處理？

民眾黨前主席柯文哲因血尿、疼痛、嘔吐等狀況前天深夜由北所戒護送醫，但因未達留院標準，不到兩小時便又返回看守所。胸腔內科醫...

產後免費心理諮商5月上路 衛福部：坐月子起有二次機會

衛福部規畫今年推出孕產婦諮商計畫，未來產檢時就能為新手媽媽把關憂鬱，包含各種心理諮商，新政策將於5月上路，讓生產後的媽媽...

卓榮泰酸新北餘波盪漾 綠黨部反擊江怡臻論述是自相矛盾

民進黨昨在新北市板橋辦「人民是頭家」政策說明會壓軸場，行政院長卓榮泰大酸新北，引發餘波盪漾，藍營議員江怡臻今批卓榮泰在宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。