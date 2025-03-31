立院審核子反應器設施管制法 廢核團體籲重視核安

立法院今天排審核子反應器設施管制法修正草案。廢核團體呼籲，若無視核安、讓全民承擔核災風險，公民社會的力量會讓擁核立委付出政治代價。

立法院教育文化委員會排審「核子反應器設施管制法第六條條文修正草案」，全國廢核行動平台召集環保團體同步在立法院外舉辦記者會，呼籲立委不應無視核能安全，嚴正警告國民黨與民眾黨若草率修法，將造成核安破洞，讓全民承擔核災風險；公民社會的力量將讓擁核立委付出政治代價。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣認為，俄烏戰爭期間「核電廠」是最大的軟肋，現在外有中國的威脅，卻這時候要讓該歸零的核電延役；更換設備以及必要的安檢需要多少時間、經費，台電應該說清楚、講明白，讓國人在資訊充分公開透明的情況下討論，而不是任由別有用心的立委修法。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，28日緬甸發生強震，導致多處建物倒塌與大量人員傷亡。美國要求核電廠不能蓋在活動斷層8公里範圍內，而核一、二、三廠均不符合此項要求。

蔡雅瀅強調，核安不該只是口號，應先修核安三法，包括擴大核子事故緊急應變計畫區、增訂核電廠選址條件並適用在核電延役等情況、完備核子事故損害賠償；再討論應否延役。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠說，修法閹割攸關核安風險評估與審查所需要的前置時間，根本就是沒收核安；核電延役或重啟只是產生更多核廢料，世代不公、債留子孫。

國民黨回應表示，核電的使用是世界潮流，更是解決台灣能源問題的重要解方。這次的修法方向是給民進黨有放下反核神主牌的迴旋空間。核電廠延役，當然要有最嚴格的核安專業審查。討論能源政策不應該只有販賣恐懼，沒有務實考量。

現行核電廠運轉執照有效期限為40年，台灣民眾黨團提案指出，期滿須繼續運轉者，應於執照有效期間屆滿前1至6個月內向主管機關申請，經確認核子反應設施安全無虞時，得換發執照。每次換照運轉有效期間以10年為限。

民眾黨團副總召張啓楷接受中央社記者訪問時表示，要重啟核電還是要經過政府評估，確定安全後才會重啟，所以一定會保障安全。