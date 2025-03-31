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洗錢犯鍾文智遭縱放 黃國昌要求徹查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨立委黃國昌31日痛批洗錢犯鍾文智棄保潛逃，高院判決與民進黨立委護航有問題，要求司法院對外說明。（民眾黨提供）
民眾黨立委黃國昌31日痛批洗錢犯鍾文智棄保潛逃，高院判決與民進黨立委護航有問題，要求司法院對外說明。（民眾黨提供）

「洗錢犯鍾文智可以換法官、解除電子腳鐐，導致如今的潛逃，司法院等相關單位應該說清楚！」民眾黨立委黃國昌31日召開記者會，痛批司法院與民進黨成為「連一鮑魚」前負責人鍾文智的打手，讓他可以棄保潛逃。黃國昌列舉案件不合理之處，並呼籲司法院應該針對疑點對外說明清楚。

政商關係相當好

「詐欺洗錢重犯鍾文智遭縱放是世紀司法大醜聞！」黃國昌首先痛批，他曾在立法院司法及法制委員會質詢司法院官員時，公開戳破此件大醜聞。豈料民進黨立委王義川竟然直接在國會指導司法院，面對此等社會震驚的案件不用回答，「民進黨立委儼然已成為鍾文智的打手！」黃國昌質疑，民進黨現在是想要把司法工具化嗎？

黃國昌表示，鍾文智自涉案至判決確定，前後超過十年，被害人不計其數。然而，鍾不但可以一通電話就替暴力黑幫寶和會幫眾辦理特見、辦理交保時還是由民進黨議員替其辦保；其在一審判決宣告後就曾棄保潛逃，還曾在通緝期間使用他人護照二度出境，案件審理期間，多次毫無理由聲請法官迴避，可見其在政界跟司法界的「好關係」。

鍾文智被官官相護

「這些官官相護的狀況不用調查嗎？」黃國昌說，去年10月高等法院偷偷摸摸解除鍾文智的電子監控，鍾文智不斷聲請法官迴避未果，嗣後高院行政庭長施壓承審法官自請迴避，解除電子監控就是發生在換法官之後，而解除電子監控的法官邱忠義，正是鍾文智辯護人前最高法院庭長洪昌宏的庭員。

黃國昌批評，解除鍾文智的電子監控，就是徹徹底底的黑箱，根本沒有通知檢方。此外，司法院先前回覆給他的資料稱有做裁定，請問司法院裁定在哪裡？尤有甚者，高等法院竟然還公然散布假訊息，被曾二次主張反對解除電子監控的檢察官打臉，這些荒腔走板的事情都應該被究責。

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