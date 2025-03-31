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柯文哲痛到每天8顆止痛藥 蘇一峰氣：要腎衰竭才處理？

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）血尿、腰痛，醫師開立每天8顆止痛藥。胸腔內科醫師蘇一峰於臉書爆氣，質疑檢傷標準遇到柯文哲就轉彎，質疑：「每天都已吃了八顆止痛藥，難道得等到腎衰竭才要處理？」。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲（左）血尿、腰痛，醫師開立每天8顆止痛藥。胸腔內科醫師蘇一峰於臉書爆氣，質疑檢傷標準遇到柯文哲就轉彎，質疑：「每天都已吃了八顆止痛藥，難道得等到腎衰竭才要處理？」。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲因血尿、疼痛、嘔吐等狀況前天深夜由北所戒護送醫，但因未達留院標準，不到兩小時便又返回看守所。胸腔內科醫師蘇一峰於臉書爆氣，質疑檢傷標準遇到柯文哲就轉彎，質疑：「每天都已吃了八顆止痛藥，難道得等到腎衰竭才要處理？」

蘇一峰臉書指出，柯文哲就醫，生命徵象正常所以不用處理？他質疑，不是啊，結石水腎是要等什麼，生命徵象不穩？等不穩進去ICU嗎？是要等敗血症休克嗎？還是要等腎衰竭？

蘇一峰痛批，每日吃8顆止痛藥還不能證明病況嚴重難以忍受嗎？電腦斷層還有取石術，做了嗎？什麼時候留院標準這麼高了？

由於柯文哲近日傳出血尿、噁心與腰痛等症狀，妻子陳佩琪昨在臉書表示，柯因劇烈腰痛而服用嗎啡類止痛藥Tramadol 2# QID，已達成人每日最高建議量。台北市藥師公會常務理事、藥師王明媛說，Tramadol屬於嗎啡類止痛藥， 2#的意思是每次2顆，QID則是一天4次，醫師一天開立8顆藥物確實為最高劑量，可見柯文哲的疼痛已非常明顯且「真的很痛」，目前應針對根本病因加以治療。

陳佩琪30日在臉書發文，指出3月2日首度解除禁見，去台北看守所探視柯文哲，發現先生狀況不佳，直喊「腰痛到受不了」，不知道原因，只能吃Tramadol 2#QID，總量已達每日最高建議劑量，「我心頭一驚，知道他耐受力高，但還是叫他早做些檢查，別只傻呼呼地吃藥。」直到3月25日，發現已有腎積水（hydronephrosis）情況。

柯文哲 蘇一峰 醫師

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