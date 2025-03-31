立院今排審核管法修正草案 學者：總統的態度仍是關鍵

國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今天排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，其宗旨在於修改核電機組申請延役時的法制程序，以及延長國內核電機組運作時間。學者表示，修正草案送出委員會才能符合總統賴清德「核能可緊急使用」的規畫，也呼籲賴總統應在氣候變遷對策委員會上清楚表態。

2023年時任副總統的賴清德與台大學生座談時，針對台灣能源恐遭封鎖一事，他表示，相關單位正在規畫，將已停機核能機組維持可緊急使用的情況，以備不時之需，被視為民進黨對核能態度的鬆動。

然而目前國內核電機組均已超過法定屆期前5年至15年提出換照申請的時間，核三2號機組的運轉執照也將在今年5月17日屆期，台灣將正式進入非核家園。

對於立法院召開「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，試圖透過修法讓核電機組延役，清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，假如今天草案能送出委員會，對此自然樂觀其成；假如沒有法源依據，即使賴清德總統想要發布核電作為緊急使用的行政命令，也沒有法源依據，加上核電機組延役也需要時間來進行安檢和測試。

葉宗洸指出，如果今天政府願意調整能源政策，這個草案過了也才能延役，核一機組因為周邊設備已遭拆除，測試加上安檢大概需要3年的時間，核二2個機組和核三目前的1個機組則需要2年的時間來完整測試和安檢。

此外，核安會早就訂出三階段核廢料的處理方式，但是高放廢最終處置選址條例要先通過，如果沒有法源依據，連選址都沒辦法探勘。

經濟部對此表示，台灣高階核廢料最終處置場面臨選址無法源，調查又遭民眾抗爭；低階核廢料最終處置場因地方政府拒絕協助辦理公投，導致無法繼續推動，因此在討論本條例修法的同時，高低階核廢料的選址條例立法及修法也應該納入討論，有序地推動核廢料最終處置。而社會對核電使用仍有不同意見，再運轉仍需取得社會共識才能進行。

針對將在4月24日登場的第4次國家氣候變遷對策委員會，本次能源將是討論重點，葉宗洸表示，裡面的委員各有主張，目前看來明確主張核能的只剩下副召集人童子賢，台電的緊急應變措施也能避免台灣核電廠重蹈福島的覆轍，但假如主席不清楚表態，下面根本也不敢動，賴總統的指示仍是關鍵。