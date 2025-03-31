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賴總統：因應全球新興挑戰 台灣要打造護國群山

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今（31日）在總統府接見「2024第二十屆國際傑出發明家獎」得獎人時表示，未來政府的科研經費只會增加，不會減少；因應AI快速崛起、數位轉型、淨零轉型和地緣政治變動等挑戰，台灣要打造護國群山，才能保持在全球科技及產業鏈的關鍵地位。

賴總統表示，本屆得獎者涵蓋各年齡層和專業領域，還有來自台南慈濟中學國小部3位六年級生的年輕新秀，他們的發明不僅具有減碳和減少廢棄物的效果，而且可以提高紅心芭樂的產量與甜度，讓人相當驚豔。

賴總統表示，要將腦中的創意轉換為實際有效的解決方案，需要克服重重關卡，才能見成果；其中一個關卡就是經費，而根據國科會數據，在政府與企業的積極投入下，全國研發經費逐年成長，前年達到9373億元，占GDP比率為3.98%，創歷史新高。

賴總統指出，瑞士洛桑管理學院公布的2024年IMD世界競爭力年報，台灣在67個受評比國家中排名第八，在人口超過2000萬人的經濟體中，則連續4年蟬聯世界第一；除了再次感謝大家的努力，讓台灣的研發能力與創新成果，受到國際的肯定，他也要告訴大家，未來政府對科技研發的經費只會增加，不會減少。

賴總統表示，「特別是面對人工智慧快速崛起，數位轉型、淨零轉型及地緣政治變動等挑戰，我們要打造『護國群山』，促進台灣產業、科技多元發展，才能持續保持台灣在全球科技及產業鏈的關鍵地位」，而要達成這樣的目標，傑出發明家持續不斷地努力，絕對不可或缺。

廢棄物 淨零

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