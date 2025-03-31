【重磅快評】連提解凍報告都懶 劉世芳愧對75萬租屋族

民進黨全台風風火火舉辦「人民是頭家」政策宣講，內政部長劉世芳不僅喊出賴清德都不敢明說的「中國台北，一邊一國」，每場還必講租金補貼預算被砍，可能在10月至11月就會用完，但數字被抓包後，今天她改口說是「時間差」的問題，她說的是去年底送出預算書時的狀況，等於是用迂迴的方式承認說謊。堂堂內政部長老拿錯誤資料批在野黨，實在失格。

劉世芳日前出席民進黨「人民是頭家」政策宣講會桃園場，在台上忘情喊出「台灣中國、一邊一國」，果然受到各方「矚目」，還被告進地檢署涉犯內亂外患罪；但她不僅未作修正，還怒嗆提告的議員是「中國台北」議員嗎？嗆辣程度破表，被對岸國台辦列為「台獨打手舉報專欄」榜首，自然也不意外 。

劉世芳喊出「台灣中國、一邊一國」，急於表現「政治正確」的心態自可理解；但回到內政部的業務也用同一套手法操作，那就很容易出包了。她連續在多場政策宣講中批在野黨砍租金補貼預算，稱全台有75萬戶要申請300多億，200億被凍結，租金補貼能否正常發，情況堪慮。

同一套說法，儘管被一再澄清，劉世芳卻一講再講，即使賴清德都公告立法院通過的總預算，內政部國土署的這筆預算是414億，立法院審查刪減1.46億、凍結41億，只要內政部提出報告說明國土計畫法無法如期上路的原因，預算即可解凍，劉世芳竟然還可以說「在野黨依然砍一半以上，對不起台灣的未來」；如果不是說謊造謠，劉世芳還有什麼理由？

為了替劉世芳緩頰，國土署還解釋，最早是民眾黨團提案，以和租金補貼沒有相關的國土計畫法沒有上路為由刪減41億，並凍結41億，在國土署積極溝通呼籲後才調整為凍結。

就算劉世芳不理國土署的說明，難道也不看賴清德公布的總預算書？昨天在板橋場的政策宣講會中，她還是痛批租金補貼200億被在野黨凍結，今天回到立法院，劉世芳知道終於拗不過去，於是又改提了一個「時間差」的版本，指她宣講說的是去年底送出預算書時的狀況。但更大問題是， 劉世芳到底活在那個時空？

其實，今年度國土管理業務預算是414.67億，用於中央擴大租金補貼專案300億，立法院凍結41.47億，內政部說希望租金補貼50萬戶增加75萬戶，即使被凍結41億，應該也是足夠發放，何況目前只有60幾萬戶申請；劉世芳一直大聲疾呼，指租金補貼政策攸關百姓生活，預算絕對不能被砍，會不會太假了？

再者，即使41億被凍結，總預算書寫得很清楚，只要內政部提出解凍報告，說明國土計畫法沒有如期上路的理由即可解凍，在野黨立委也明說會讓41億解凍；但三月就審完總預算， 內政部卻一直喊10月、11月沒有錢可以補助，難道內政部打算打烊了？

連提個解凍報告都懶，劉世芳還真的關心這50萬到75萬租屋族嗎？還是一心只想製造租金補貼恐慌為大罷免添柴火？