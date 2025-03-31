柯文哲前天晚間不適戒護就醫 北所說明最新身體狀況

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案收押於台北看守所，前天晚間他身體不適，所方安排他到部立台北醫院戒護就醫約兩小時返所。稍早北所說明柯最新健康狀況，表示截至今天上午為止，柯文哲健康監測生理數據均顯示正常。

北所表示，所方密集關懷柯文哲健康，目前監測生理數據均正常，且在所內正常活動作息，身體及精神狀況無異。北所已針對其需求安排後續就診與檢查進行規劃，確保能獲得充足的醫療資源，維護其收容期間健康。

北所再次說明，前天柯文哲反應身體不適後，所方立即按照相關生理數值緊密監測，雖然未發現異常，但仍以最嚴謹標準，審慎評估後續就醫需求，戒送醫院進行多項檢查，後來經醫師診察柯身體狀況穩定，並未達到留院觀察標準，並向柯確認無任何不適後，最後才返回北所照護。