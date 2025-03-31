快訊

要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天 除聘尤伯祥也聘司改委員當律師

台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

眨眼看遠能調節近視、老花、飛蚊症、乾眼症？ 醫詳解4種眼疾成因及改善

卓揆酸沒收到補助是忙於選務 侯友宜反擊：口水沒意義

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴板橋江翠國小出席「AI電腦班班都有」記者會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今赴板橋江翠國小出席「AI電腦班班都有」記者會。記者劉懿萱／攝影

行政院長卓榮泰昨在新北政策宣講上，稱新北市長侯友宜喊道路建設經費不夠，但中央對地方補助很多，酸侯「忙於選務、忘了地方」。侯友宜今回擊，不需要用口水替代整個重大工程，那是沒有意義的，人民需要的是中央跟地方大家努力合作，做出人民有感成績，才是人民關心的。

卓榮泰昨致詞批評新版財劃法，對中央不公平，並指聽到侯友宜說「連道路建設經費都不夠」，酸侯沒收到補助款，是忙於選務、忘地方事務？還說幸好明年新北市就要換新人來接手，到時中央新北合作，新北道路的錢就不會不夠。

侯友宜今出席記者會，受訪被問及此事回應，新北市在重大工程都全力以赴，不管是三鶯線，新北經費提供6成，以及淡北道路也提供4成。侯說，講真的一句話，不需要用口水替代整個重大工程，「那是沒有意義的。」最主要的是要團結一致，國家只有一個，人民需要的是中央跟地方大家努力合作，做出人民有感的成績，這才是大家所最關心的。

侯友宜 卓榮泰

延伸閱讀

綠新北造勢引發藍綠互槓 江怡臻批卓榮泰造謠並質疑蘇巧慧「裝傻」

新北喊道路建設經費不夠 卓反譏侯：還好明年新北換新人接手

開酸侯友宜「忙選務」 卓榮泰批藍白聯手刪預算：危及國家發展

世壯運是新北外交成績單 議員籲侯友宜任內多出國交流

相關新聞

綠新北造勢引發藍綠互槓 江怡臻批卓榮泰造謠並質疑蘇巧慧「裝傻」

民進黨昨在新北市板橋辦「人民是頭家」政策說明會壓軸場，行政院長卓榮泰大談中央臂助新北建設，但財劃法修法後，地方拿走中央3...

民調／綠情感溫度回升 藍寒冷、白近冰點「雙創新低」

台灣民意基金會今天公布最新民調，針對國人對藍綠白三大主要政黨的感情溫度，執政9年的民進黨為50.79度，處友善的微溫狀態...

柯文哲前天晚間不適戒護就醫 北所說明最新身體狀況

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案收押於台北看守所，前天晚間他身體不適，所方安排他到部立台北醫院戒護就醫約兩小時返所...

柯文哲腰痛嗎啡類止痛藥用最高劑量 藥師曝這事不尋常

民眾黨前主席柯文哲近日傳出血尿、噁心與腰痛等症狀，引發各界關注。妻子陳佩琪昨在臉書表示，柯因劇烈腰痛而服用嗎啡類止痛藥T...

鍾文智發監前潛逃 黃國昌：高院偽造文書 綠委護航

連一鮑魚前負責人鍾文智炒股被判重刑，發監前棄保潛。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，本案堪稱世紀司法大醜聞，高等法院一...

賴總統：因應全球新興挑戰 台灣要打造護國群山

賴清德總統今（31日）在總統府接見「2024第二十屆國際傑出發明家獎」得獎人時表示，未來政府的科研經費只會增加，不會減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。