卓揆酸沒收到補助是忙於選務 侯友宜反擊：口水沒意義

行政院長卓榮泰昨在新北政策宣講上，稱新北市長侯友宜喊道路建設經費不夠，但中央對地方補助很多，酸侯「忙於選務、忘了地方」。侯友宜今回擊，不需要用口水替代整個重大工程，那是沒有意義的，人民需要的是中央跟地方大家努力合作，做出人民有感成績，才是人民關心的。

卓榮泰昨致詞批評新版財劃法，對中央不公平，並指聽到侯友宜說「連道路建設經費都不夠」，酸侯沒收到補助款，是忙於選務、忘地方事務？還說幸好明年新北市就要換新人來接手，到時中央新北合作，新北道路的錢就不會不夠。

侯友宜今出席記者會，受訪被問及此事回應，新北市在重大工程都全力以赴，不管是三鶯線，新北經費提供6成，以及淡北道路也提供4成。侯說，講真的一句話，不需要用口水替代整個重大工程，「那是沒有意義的。」最主要的是要團結一致，國家只有一個，人民需要的是中央跟地方大家努力合作，做出人民有感的成績，這才是大家所最關心的。