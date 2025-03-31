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租金補貼被凍200億元？ 藍黨團：劉世芳造謠、僅凍41億元

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院國民黨團今天舉行記者會，書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）出席表示，抨擊內政部長劉世芳對於總預算內容謊言不斷。記者潘俊宏／攝影
立法院國民黨團今天舉行記者會，書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）出席表示，抨擊內政部長劉世芳對於總預算內容謊言不斷。記者潘俊宏／攝影

內政部長劉世芳指國土署預算遭刪恐影響租金補貼，國民黨立法院黨團上午舉行記者會，國民黨團書記長王鴻薇痛批劉世芳造謠，並搬出國土署新聞稿指，管理業務預算是414.67億，立院僅凍結41.47億，僅凍結一成。政府明明就能發放租金補貼，劉世芳卻一再造謠。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，「真正不想發租金補貼的就是民進黨」，並鄭重警告民進黨，現在已經進入選舉罷免期間，造謠恐涉及意圖使人不當選或意圖使人罷免等刑事犯罪，請民進黨官員好好想一想。

王鴻薇拿出國土署新聞稿指，劉世芳宣講時說，全台有75萬戶要申請租金補貼，一共要申請300多億，但是有200億元被凍結了；但是實際上國土署今年2月17日公布的新聞稿指出，114年度國土管理業務預算是414.67億，用於中央擴大租金補貼專案300億，而目前立法院凍結41.47億，也就是實際上被凍結的數字是41.47億，只佔預算的大概一成左右。

王鴻薇表示，房屋補貼進行到今年11月，所以依照立院通過的預算，發放到今年11月都沒有問題，更何況內政部只要在3個月內向立法院提出解凍報告，那麼這41.47億元就可以被解凍，何來被凍結200億元之說？王鴻薇痛批，劉世芳故意一再造謠。

王鴻薇強調，立法院凍結預算，行政院各部會都可以向委員會提出解凍。但是直到上周五下班前，也就是總統府公告總預算已經足足超過一個星期，行政院各部會都沒有把114年度解凍案送進立法院，請問「內政部有時間跑到各地方去宣講指藍白刪預算，卻沒時間提出解凍嗎？」

羅智強表示，誠懇建議民主進步黨改名為「謊言進步黨」，劉世芳就印證民進黨造謠。國土署114年編列約400億經費撥補住宅基金，用於社會住宅與住宅補貼比113年的200億足足增加一倍，而立法院表決通過的提案是排除撥補住宅基金的400億後，其餘的減列1.46億、然後凍結約41億，預算明明綽綽有餘。

劉世芳 租金補貼 立法院

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