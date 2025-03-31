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酸藍白擋租金補貼挨批造謠 劉世芳：刪凍都會影響

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者林俊良／攝影
內政部長劉世芳。記者林俊良／攝影

內政部長劉世芳今天重申，國土管理業務編列414億元預算，原本租金補貼50萬戶，但今年暴增到75萬戶，不管遭刪或凍結10%，一定會影響年底租補預算支付，「有沒有說謊，請大家去確認」。她說，自己在政策宣講時提到凍結200億元，是指去年底送出預算書時的狀況。

在野立委近日與內政部因租屋補貼預算爭議隔空互槓。民眾黨立委黃國昌批評，劉世芳在民進黨高雄宣講活動中，稱內政部租金補貼遭刪減一半以上、200億元，是公然造謠；國民黨團上午也舉行「戳破劉世芳謊言」記者會，同聲譴責執政黨。

立法院內政委員會今天繼續審查「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前接受媒體聯訪時指出，當初國土署送出114年度預算書中，國土管理業務編列414億元，民眾黨團總召黃國昌在內政委員會中提案，114年度國土署及所屬預算第3目國土預算編列414億元，不管是提刪除10%或凍結30%，這項預算最重要是希望政院撥補國土署，與租金補貼、包租代管、社會住宅業務同一目。

劉世芳指出，經詢問主計、會計單位，當初在立法院有爭議就是這項，只是原先希望租金補貼50萬戶，今年暴增到75萬戶，不管是刪除或凍結，一定會影響到租金補貼的正常預算支付。

劉世芳提到，截至今年3月27日，申請租金補貼達到76萬戶，這些數目都散見在政府機關新聞稿、預算書裡，有沒有說謊大家可以去確認。

劉世芳 國土署 租金補貼

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