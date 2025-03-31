陸配小微、恩綺離台倒數 劉世芳曝一位猶豫不決有變數

陸配小微、恩綺因鼓吹武統言論遭廢止在台居留許可，限期今天自行離境。內政部長劉世芳上午出席立法院內政委員會受訪指出，一位已準備離開，一位仍猶豫不決，暴露這名陸配與國台辦關係密切，使得離境出現變數，逾期若未出境將強制離境。

立法院內政委員會今天繼續審查「紀念日及節日實施條例」，內政部長劉世芳會前說明陸配離境情形，表示根據內部掌握訊息，一位已訂好機票，另一位仍猶豫不決，後來發現這位中配比較特殊，她跟台辦關係還不錯，本來可能預定離境但有些變數，移民署正按照原來規定處理。

劉世芳說明，過去一段時間，該名陸配跟台辦溝通頻率相當高，「我們覺得是很奇怪」，因為她在社群網路上一會兒說要離開，一會兒說不要離開，可能事情會有變數，這些都在內政部掌握中。不過劉未透露與台辦關係良好的陸配是小微或恩綺，僅稱「沒有辦法證實」。媒體追問該名陸配跟台辦的關係會使離境過程出現變數？劉世芳表示不知道，現在時間還沒到，但兩位都有請律師提出訴願或行政訴訟，但在台灣法律規範裡，並不影響原來行政處分執行。