黃國昌點名綠委護航鍾文智 修法除罪替綠色權貴當門神

有關連一鮑魚前負責人鍾文智棄保潛逃，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天點名，民進黨立委蔡易餘、前立委余天幫忙推動修法除罪，民進黨立委鍾佳濱、王義川更在國會公然護航，堪稱世紀司法大醜聞，難道台灣是要走向專制獨裁、司法工具化的社會。

鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7000萬元，累計刑期30年5月定讞，台灣高等法院原本實施電子監控，詎料加保與未延長科技監控的裁定，未經公告、宣示與送達以致其有空檔落跑，就連裁定書都是事後才補上，司法院坦誠疏失召開自律會啟動究責程序。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌指出，鍾文智案就是世紀司法大醜聞，自己上周透過質詢公開戳破謊言，結果民進黨立委公然在國會護航，要求司法院官員不用回答問題，面對如此臭不可聞的司法案件，難道是要走向專制獨裁的社會，民進黨徹底把司法工具化，「只要有人撐腰，愛怎麼搞就怎麼搞，完全沒有關係。」

黃國昌表示，鍾文智到處撒錢做媒體公關，透過媒體置入與公關公司洗白，相關新聞能壓就壓、能夠脂抹粉就擦脂膜粉，想要營造社會大善人的形象，結果好不容易判刑確定人卻跑了，他個人覺得完全就是不可思議。

黃國昌表示，鍾文智早在一二審被判重刑，同時對其實施電子監控，然而去年10月卻悄悄解除，不喜歡的法官也被施壓自行迴避，自己在立法院追這件事情，先前有鍾佳濱出來擋，現在又有王義川護航，而鍾文智還能找余天、蔡易餘幫忙修法，全部都是民進黨立委在當門神。

黃國昌說，鍾文智辯護人洪昌宏，過去是最高法院庭長，而解除其電子監控的法官邱忠義，過去就是洪昌宏的庭員，庭長與法官溝通順遂，只要再多繳2000萬元，被告就可以解除電子監控，台灣的司法竟然腐敗至此。

黃國昌批評，邱忠義向媒體放話一切合法，沒想到引爆書記官工會怒火，法官論壇更是砲聲隆隆，就連檢察官團體都要求咎責，鍾文智黨政關係良好，從施壓法官到民進黨立委護航，從頭到尾都是自家人在掩護，希望司法院不要再說謊，麻煩代理院長謝銘洋出來公開說明。