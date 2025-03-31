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柯文哲腰痛嗎啡類止痛藥用最高劑量 藥師曝這事不尋常

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
柯文哲血尿、腰痛症狀，醫師開立嗎啡類止痛藥已達最高劑量，藥師指出，這代表「柯文哲真的很痛」。圖／報系資料照片
柯文哲血尿、腰痛症狀，醫師開立嗎啡類止痛藥已達最高劑量，藥師指出，這代表「柯文哲真的很痛」。圖／報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲近日傳出血尿、噁心與腰痛等症狀，引發各界關注。妻子陳佩琪昨在臉書表示，柯因劇烈腰痛而服用嗎啡類止痛藥Tramadol 2# QID，已達成人每日最高建議量。藥師表示，Tramadol屬於嗎啡類止痛藥， 2#的意思是每次2顆，QID則是一天4次，醫師一天開立8顆藥物確實為最高劑量，可見柯文哲的疼痛已非常明顯且「真的很痛」，目前應針對根本病因加以治療。

陳佩琪30日在臉書發文，指出3月2日首度解除禁見，去台北看守所探視柯文哲，發現先生狀況不佳，直喊「腰痛到受不了」，不知道原因，只能吃Tramadol 2#QID，總量已達每日最高建議劑量，「我心頭一驚，知道他耐受力高，但還是叫他早做些檢查，別只傻呼呼地吃藥。」直到3月25日，發現已有腎積水（hydronephrosis）情況。

台北市藥師公會常務理事、開業藥師王明媛說，Tramadol為常見的嗎啡類止痛藥，屬於管制藥品，一般民眾無法拿到，須有醫師處方箋才能取得，藥物主要成分為Tramadol及普拿疼（乙醯氨酚），主要用於各類止痛，包括關節、骨頭、神經等疼痛，或是頭痛、泌尿道感染引起的疼痛，且病人疼痛感是屬於「比較疼痛」的類型。

王明媛說，Tramado止痛藥功能只是症狀治療，像是頭痛醫頭、腳痛醫腳，無法解決真正的病因，這時醫師多會合併開立抗生素治療，用藥約7至10天，以控制發炎情形，因若不控制恐引起全身性感染，甚至是敗血症，因此，要真正解決柯文哲疼痛問題，須針對病因治療。

王明媛說，Tramado為經肝臟代謝，不會造成腎臟損傷，用藥相對安全，一般用藥多為一天吃2至3次，一次一顆，也就是一天2至3顆，就很多了，而服用止痛藥的時機，通常是痛了才吃，但柯文哲有血尿、腰痛症狀，為牽涉到泌尿道感染，大家都知道泌尿道感染、發炎，「真的會滿痛的」，因此，醫師開到一天8顆，已達成人每日最高建議量，代表「柯文哲真的很痛」。

柯文哲 醫師 頭痛

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