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賴總統：科技研發經費只會增不會減 打造護國群山

中央社／ 台北31日電

總統賴清德今天接見國際傑出發明家獎得獎人，他說，台灣的研發能力、創新成果受到國際肯定，未來科技研發的經費只會增加不會減少，要打造護國群山，促進台灣產業科技多元發展，才能持續保持台灣在全球科技及產業鏈的關鍵地位。

賴總統上午在總統府接見「2024第20屆國際傑出發明家獎」得獎人，他說，得獎人的發明不僅增進人類福祉，也促進社會進步繁榮，他要代表政府向大家致上最高敬意。

賴總統說，偉大的發明家愛迪生曾經說過，天才是1%的靈感加上99%的汗水，他認為，這句話就是在形容大家所做的努力。

賴總統提到，這屆得獎者不但涵蓋各年齡層、各專業領域，而且有許多年輕新秀表現非常亮眼；賴總統特別點名年紀最小的得獎人是3位來自台南、國小6年級學生，他們的發明發明不僅具有減碳、減少廢棄物的效果，還可以提高紅心芭樂的產量與甜度，讓人相當驚艷。

賴總統說，要將腦中的創意發想，轉換為實際有效解決方案，需要克服重重關卡，才能有豐碩成果，其中一個關卡就是經費的支持。

他說，根據國科會去年發布的2023年全國科技動態調查，在政府與企業積極投注下，全國研發經費逐年成長，2023年達到新台幣9373億元，占GDP比率3.98%，創下歷史新高。

總統指出，也因為大家的努力，根據瑞士洛桑管理學院公布的2024年IMD世界競爭力年報，台灣在67個受評比國家中排名第8，在人口超過2000萬人的經濟實體中則連續4年蟬聯世界第一。

賴總統表示，除了再次感謝大家的努力，讓台灣的研發能力、創新成果受到國際肯定，他也要告訴大家，未來政府對科技研發的經費只會增加不會減少，特別是對人工智慧快速崛起、數位轉型、淨零轉型，以及地緣政治變動等挑戰，要打造護國群山，促進台灣產業科技多元發展，才能持續保持台灣在全球科技及產業鏈的關鍵地位。

他說，要達到這樣目標，傑出發明家持續不斷努力是絕對不可或缺。得獎人任重道遠，期許大家持續深耕研究，精益求精，將創新發明的精神，不斷傳承下去，也能將創意轉為創業，讓台灣的經濟欣欣向榮，政府也會做大家最大的後盾，一起為國家、為人類福祉做出更多貢獻。

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